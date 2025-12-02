Magaly Medina tildó de la 'nueva indondicional' a Melissa Klug tras acercamiento cariñoso con Jesús Barco

Magaly Medina increpó la actitud de Melissa Klug en televisión nacional, aunque afirmó que no ha retomado la relación con Jesús Barco.

La presentadora arremetió la actitud de 'La Chalaca'. | Composición Wapa | Captura de Magaly Tv.

La emisión más reciente de "Magaly TV, La Firme" volvió a colocar a Melissa Klug en el centro de la conversación mediática luego de que el programa difundiera imágenes captadas a su salida del set de "Esta Noche". El material mostró el instante exacto en el que la empresaria y Jesús Barco se dieron un beso tras la grabación, reavivando las dudas sobre un posible acercamiento sentimental entre ambos.

La producción de Magaly Medina abordó de inmediato a la popular ‘Blanca de Chucuito’ para obtener una respuesta directa. Sin embargo, Klug evitó confirmar o negar su situación actual con el futbolista: ante la consulta sobre si habían retomado la relación, se limitó a decir “¿Te consta?”, antes de despedirse con una sonrisa y subir a su vehículo.

Magaly critica la “incoherencia” de Melissa Klug

Tras la difusión del beso, Magaly Medina analizó el episodio en su programa y lanzó duras observaciones hacia la actitud pública de Klug. Según la conductora, la empresaria envía mensajes contradictorios al negar una reconciliación mientras mantiene gestos afectivos en televisión nacional.

“Lo que nos parece patético es tu actitud. Si quieres decirle que están separados, demuéstralo. Eso no es separación. Ella dice una cosa y en la práctica dice otra cosa”, comentó Medina con firmeza.

Además, la periodista resaltó la diferencia de edad entre ambos y lo que, a su juicio, implica para la dinámica de la relación:

“Solo es una mujer enamorada que está esperando que el hombre crezca, madure. Hay que tener bastante paciencia para eso. Ella le lleva varios años y vivencia. Esperar que te alcance es agotador.”

Finalmente, Medina envió un mensaje directo sobre la maternidad y la independencia emocional: “Ay por favor, has criado a tus hijos sola. Una más. Por eso hay que pensar a quién elegimos como padre de nuestros hijos.”

El beso que reavivó los rumores entre Melissa y Jesús Barco

La polémica se avivó luego de que Esta Noche, el programa de La Chola Chabuca, presentara a Melissa Klug y Jesús Barco juntos en el set. Durante la conversación, la empresaria insistió en que aún no ha perdonado completamente al futbolista por el episodio ocurrido en Huánuco:

“No lo he disculpado, es una falta de respeto. Cada vez que viajaba, yo sabía que esos jugadores llevaban mujeres, no me sorprendieron esas imágenes, porque ya los conozco.”

Barco, por su parte, asumió públicamente su responsabilidad: “Le falté a mi familia y a Melissa, lo que menos quería era causarle dolor.”