ES OFICIAL | Doble pensión en diciembre para algunos jubilados de la ONP: Conoce quiénes accederán

Madre de Jesús Barco hace DOLOROSO PEDIDO a su hijo tras separarse de Melissa Klug: "Lucha por tu familia"

La madre de Jesús Barco envió un conmovedor mensaje, animando a su hijo a luchar por su familia y mostrando su aprecio hacia Melissa Klug por su nieta.

    La aparición de Jesús Barco y Melissa Klug en el espacio de la Chola Chabuca reveló que su separación no ha apagado por completo los sentimientos que comparten. Entre confesiones y miradas sinceras, quedó claro que aún buscan salvar su relación. En medio de este momento, la madre del jugador intervino con un mensaje cargado de emoción hacia ambos.

    Madre de Jesús Barco envía emotivo mensaje en medio de la reconciliación con Melissa Klug

    La reciente visita de Jesús Barco y Melissa Klug al programa 'Esta Noche', conducido por la Chola Chabuca, dejó al público con más de una sorpresa. Ambos reconocieron que aún tienen sentimientos y que están dispuestos a trabajar en su relación, pero lo que más llamó la atención fue el mensaje que el futbolista recibió de su madre, Gloria Bozzeta, quien destacó el amor que le tiene a la ‘Blanca de Chucuito’ y lo animó a luchar por su hogar.

    Durante la emisión, el espacio de América TV presentó un video especial en el que Gloria Bozzeta recordó la dedicación de su hijo desde pequeño y le dio fuerzas para seguir adelante. “Desde niño, siempre fuiste un chico aplicado, un chico enfocado en lo que quería ser futbolista y lo lograste, continúa así, lucha por tus ideales, por tu familia, por esa niña tan hermosa que tienes”, expresó con evidente emoción.

    La participación de Barco también estuvo marcada por su inesperada llegada al set, donde ofreció disculpas públicas a Melissa tras la polémica por las imágenes que lo mostraban compartiendo en una piscina junto a amigos y otras jóvenes. El mensaje final de su madre, proyectado poco después, reafirmó su deseo de que el futbolista preserve la unión familiar, especialmente por el bienestar de su hija.

    El emotivo mensaje de la madre de Jesús Barco dirigido a Melissa Klug

    Durante la emisión, Gloria Bozzeta no solo se dirigió a su hijo, sino que también tomó un momento para expresar públicamente el aprecio que siente por Melissa Klug. Con evidente emoción, la madre del futbolista resaltó el vínculo que aún mantiene con la empresaria y el agradecimiento que guarda hacia ella por la llegada de su nieta.

    “Para ti Melissa, sabes que te queremos mucho, que te quiero mucho, 'Guapita', como nos decimos. Sabes que te doy las gracias por el maravilloso regalo que me diste que fue mi nieta, que es lo más hermoso que tengo en la vida. Siempre habrá un respeto entre nosotros y sabes el cariño que te tengo”, expresó, dejando claro el afecto que las une pese a las dificultades recientes.

