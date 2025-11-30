Melissa Klug reveló el verdadero motivo detrás de su ruptura con Jesús Barco. La empresaria chalaca se sinceró sobre su separación con el futbolista.

Melissa Klug finalmente habló sobre el verdadero motivo que la llevó a terminar su relación con Jesús Barco, sorprendiendo a sus seguidores. La empresaria apareció en televisión para revelar cómo se deterioró su vínculo con el futbolista. Entre revelaciones y emociones, explicó qué la llevó a poner punto final a su historia.

Melissa Klug rompe el silencio tras su ruptura con Jesús Barco

Melissa Klug rompió su silencio y decidió sincerarse sobre los motivos que causaron su ruptura con Jesús Barco. Durante su presentación en 'El Reventonazo de la Chola', la 'Blanca de Chucuito' contó qué la hizo tomar la decisión de poner punto final a su romance con el padre de su última hija.

"Venimos teniendo crisis de pareja como todas las personas normales que tienen años, pero nuestro error era que no lo comunicábamos, no nos lo decíamos. No podíamos decirnos qué es lo que te está molestando, qué es lo que nos está molestando y simplemente lo hacíamos como que no pasa nada y se seguían acumulando las cosas", sostuvo Melissa en un primer momento.

La empresaria chalaca aseguró que la falta de comunicación en la pareja era costumbre y fue terminando por distanciarla del jugador: "Por ejemplo, la falta de comunicación, me molestaba por algo o él se molestaba por algo y dejábamos de hablarnos una semana, eso es lo que comenzó a venir y arrastrar...".

"Yo viajaba, iba con la bebé también desde que se fue a Huánuco y estuvo con sus dos amigos que fue ampayado, yo trataba de ir y venir, pero no lo conversábamos, no teníamos comunicación, entonces se seguían acumulando muchas cosas y cuando yo hago el comunicado de que ya no podía más, porque eran semanas que no nos hablábamos, yo no sabía qué estaba haciendo él ni él sabía de mí ni nada, yo creo que eso lo iba desgastando", explicó.

Tras subir el comunicado anunciando su ruptura, Klug se arrepintió al recibir una llamada de Barco: "Subo el comunicado y él mismo me dice: '¿Qué estás haciendo? No seas impulsiva, no te precipites, yo voy a llegar a Lima en cualquier momento o vente para poder conversar', pero siempre era eso y nunca conversábamos".

Melissa Klug y Jesús Barco sorprenden con una emotiva reconciliación en televisión

Después de semanas marcadas por tensiones y especulaciones, Melissa Klug decidió darle una nueva oportunidad a Jesús Barco. Durante su visita al set de la Chola Chabuca, donde el futbolista apareció para ofrecer disculpas públicas tras la difusión de las imágenes en las que Melissa fue vista junto a Carlos Ascues y la ‘Hiena’ Gómez durante un viaje a Huánuco.

En un inicio, ‘la Blanca de Chucuito’ se mostró firme al recordar que aún no había perdonado al padre de su última hija y que la situación seguía siendo complicada. “No lo he disculpado, es una falta de respeto. Cada vez que viajaba, yo sabía que esos jugadores llevaban mujeres, no me sorprendieron esas imágenes, porque ya los conozco”, comentó inicialmente, dejando clara su molestia luego del informe emitido por 'Magaly TV, la firme'.

La situación cambió cuando Jesús Barco ingresó al escenario. Visiblemente conmovido, el deportista reconoció su error ante las cámaras y asumió la responsabilidad por lo ocurrido. “Le falté a mi familia y a Melissa, lo que menos quería era causarle dolor”, expresó con sinceridad.