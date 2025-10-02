Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Cobradora ENFRENTA a policía para que pague su pasaje tras aumento de tarifas por extorsiones

Francisca Aronsson genera polémica al criticar a quienes tienen OnlyFans: “Me parece denigrante”

Francisca Aronsson ha generado controversia al opinar sobre OnlyFans, desatando un intenso debate en redes. Sus declaraciones han generado revuelo entre los usuarios.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Francisca Aronsson genera polémica al criticar a quienes tienen OnlyFans: “Me parece denigrante”
    Francisca Aronsson es cuestionada por comentarios polémicos | Composición: Wapa / Captura de pantalla TikTok
    Francisca Aronsson genera polémica al criticar a quienes tienen OnlyFans: “Me parece denigrante”

    Francisca Aronsson causó polémica al hablar de OnlyFans y dejar clara su postura frente a esta plataforma. La actriz no dudó en compartir lo que piensa y rápidamente generó reacciones encontradas en redes sociales. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y provocaron un aluvión de respuestas en redes. Una vez más, la actriz se encuentra en el centro de la conversación pública.

    wapa.pe

    VER MÁS: Hijo de Erick Elera hace llorar al actor al exponer la dolorosa promesa que le hizo a su madre: "Ella estaba malita"

    Francisca Aronsson en el ojo de la tormenta por comentarios sobre OnlyFans

    Francisca Aronsson se convirtió en tendencia en redes sociales luego de compartir un mensaje que desató un fuerte debate sobre el trabajo en plataformas como OnlyFans. La actriz decidió opinar abiertamente sobre quienes generan ingresos con contenido para adultos, pero sus palabras no pasaron desapercibidas.

    “Me parece denigrarte de la forma más fuerte a nivel público, me da risa que la gente diga nueva funa, pero ustedes pónganse en mi lugar ¿ustedes saldrían con una persona que tendría OnlyFans?”, expresó Aronsson, provocando una ola de críticas y respuestas encontradas.

    La controversia creció aún más cuando añadió que, en su opinión, no todo trabajo merece ser valorado por igual. “Aunque digan ‘ay no, pero es que hay que respetar todas las profesiones’, yo creo que hay profesiones y hay formas de ganar dinero que no se tienen que respetar”, puntualizó.

    Las declaraciones generaron un intenso intercambio de opiniones entre usuarios que defendieron su postura y otros que cuestionaron su manera de descalificar a quienes recurren a esa plataforma como medio de vida.

    La controversia en torno a Francisca Aronsson no es nueva. Además de sus recientes críticas a OnlyFans, la actriz ya había generado debate por sus opiniones sobre los influencers. En una entrevista pasada, expresó su rechazo hacia quienes se dedican a esa labor. “No podría enamorarme de un hombre que su profesión es ser tiktoker”, comentó en aquella oportunidad.

    wapa.pe

    TE INTERESA: ¿Fernando Díaz le da la espalda a Maju Mantilla en medio de brutal agresión de Gustavo Salcedo a productor?

    Francisca Aronsson confiesa tensión en su encuentro con Marina Gold

    Francisca Aronsson volvió a estar en el centro de la atención luego de compartir cómo vivió su inesperado encuentro con Marina Gold en la fiesta de cumpleaños del streamer CristoRata. La actriz sueco-peruana reconoció que el cruce con la estrella del cine para adultos le generó un momento incómodo, pese a que en redes sociales muchos lo tomaron como parte del show.

    La celebración se realizó el 7 de diciembre y reunió a varios creadores de contenido. En medio de la transmisión en vivo, Aronsson y Marina protagonizaron un intercambio cargado de ironía. “Ella es la empresaria, eres muy seria en lo que haces”, comentó Francisca al saludarla. Marina, sin dudar, replicó: “Claro que sí, ¿has investigado mi trabajo?”. La actriz respondió: “Actúas muy bien. ¿Tú has visto el mío?”, a lo que recibió un breve “no”.

    El momento más llamativo llegó cuando Marina insinuó sentir cierta competencia entre ambas. Aronsson contestó con ironía: “¿Quieres que yo compita? Eso es imposible, no hay competencia, mi amor”. Aunque ambas sonrieron frente a las cámaras, la tensión no desapareció durante la noche.

    Días después, Marina Gold restó importancia al cruce y aseguró que todo fue parte de un montaje. “Hay gente que me dice que la ‘Pecas’ (Francisca) me tiene celos. Eso es puro show. No fue nada real, no nos estábamos picando en la vida real”, explicó.

    Sin embargo, Aronsson dio otra versión en Radio Onda Cero, donde confesó: “Mi cara de incomodidad en ese momento era real. Nuestros rubros son súper distintos, pero todo bien. Ella debe tener un montón (de clubs de fans), seguro”.

    SOBRE EL AUTOR:
    Francisca Aronsson genera polémica al criticar a quienes tienen OnlyFans: “Me parece denigrante”
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Lo último en Wapa

    Sir Winston muestra su desesperación tras preocupante estado de Sheyla Rojas en el hospital

    Periodista de 'Día D' revela COMUNICACIÓN entre Farfán y esposa de 'Cri Cri' donde afirma que COMETIÓ delito: "Él lo ha confesado"

    Madre de ‘Cri Cri’ recibió carta notarial para revocar a su hijo como apoderado de empresa de Farfán: "Era sacarlo"

    Christian Thorsen se sincera tras diagnóstico de cáncer términal: "Hoy se cumplen los tres años que me habían dado de vida"

    La impactante transformación de Andy V: Del escándalo y éxito en Chollywood tras boda con Susy Díaz a dedicarse a esto

    Lo más vistos en Farándula

    Ana Siucho toma CONTUNDENTE MEDIDA tras lágrimas de mamá de Edison Flores por no ver a sus NIETAS

    Magaly Medina pone freno a rumores sobre su posible salida de la TV: "Dejen de cantar victoria"

    Cri Cri’ maneja empresas de Jefferson Farfán y ‘Foquita’ intentó apartarlo con denuncia

    Usuarios contra Cuto Guadalupe tras grave acusación de mamá de Cri Cri: "No cree a su sobrino, pero sí a su esposa"

    Filtran SORPRENDENTE imagen que sería Paul Michael y advierten a Pamela López de peligro de seguir con él

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;