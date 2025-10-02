Francisca Aronsson ha generado controversia al opinar sobre OnlyFans , desatando un intenso debate en redes. Sus declaraciones han generado revuelo entre los usuarios.

Francisca Aronsson causó polémica al hablar de OnlyFans y dejar clara su postura frente a esta plataforma. La actriz no dudó en compartir lo que piensa y rápidamente generó reacciones encontradas en redes sociales. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y provocaron un aluvión de respuestas en redes. Una vez más, la actriz se encuentra en el centro de la conversación pública.

Francisca Aronsson en el ojo de la tormenta por comentarios sobre OnlyFans

Francisca Aronsson se convirtió en tendencia en redes sociales luego de compartir un mensaje que desató un fuerte debate sobre el trabajo en plataformas como OnlyFans. La actriz decidió opinar abiertamente sobre quienes generan ingresos con contenido para adultos, pero sus palabras no pasaron desapercibidas.

“Me parece denigrarte de la forma más fuerte a nivel público, me da risa que la gente diga nueva funa, pero ustedes pónganse en mi lugar ¿ustedes saldrían con una persona que tendría OnlyFans?”, expresó Aronsson, provocando una ola de críticas y respuestas encontradas.

La controversia creció aún más cuando añadió que, en su opinión, no todo trabajo merece ser valorado por igual. “Aunque digan ‘ay no, pero es que hay que respetar todas las profesiones’, yo creo que hay profesiones y hay formas de ganar dinero que no se tienen que respetar”, puntualizó.

Las declaraciones generaron un intenso intercambio de opiniones entre usuarios que defendieron su postura y otros que cuestionaron su manera de descalificar a quienes recurren a esa plataforma como medio de vida.

La controversia en torno a Francisca Aronsson no es nueva. Además de sus recientes críticas a OnlyFans, la actriz ya había generado debate por sus opiniones sobre los influencers. En una entrevista pasada, expresó su rechazo hacia quienes se dedican a esa labor. “No podría enamorarme de un hombre que su profesión es ser tiktoker”, comentó en aquella oportunidad.

Francisca Aronsson confiesa tensión en su encuentro con Marina Gold

Francisca Aronsson volvió a estar en el centro de la atención luego de compartir cómo vivió su inesperado encuentro con Marina Gold en la fiesta de cumpleaños del streamer CristoRata. La actriz sueco-peruana reconoció que el cruce con la estrella del cine para adultos le generó un momento incómodo, pese a que en redes sociales muchos lo tomaron como parte del show.

La celebración se realizó el 7 de diciembre y reunió a varios creadores de contenido. En medio de la transmisión en vivo, Aronsson y Marina protagonizaron un intercambio cargado de ironía. “Ella es la empresaria, eres muy seria en lo que haces”, comentó Francisca al saludarla. Marina, sin dudar, replicó: “Claro que sí, ¿has investigado mi trabajo?”. La actriz respondió: “Actúas muy bien. ¿Tú has visto el mío?”, a lo que recibió un breve “no”.

El momento más llamativo llegó cuando Marina insinuó sentir cierta competencia entre ambas. Aronsson contestó con ironía: “¿Quieres que yo compita? Eso es imposible, no hay competencia, mi amor”. Aunque ambas sonrieron frente a las cámaras, la tensión no desapareció durante la noche.

Días después, Marina Gold restó importancia al cruce y aseguró que todo fue parte de un montaje. “Hay gente que me dice que la ‘Pecas’ (Francisca) me tiene celos. Eso es puro show. No fue nada real, no nos estábamos picando en la vida real”, explicó.