Según contó, recibió una invitación formal por parte de una representante de prensa identificada como Sandra. Aunque tenía dudas, aceptó asistir y aprovechó la ocasión para compartir con amigas. “Dije bueno, ok, yo confianza, le extendí la invitación a mis amigas... hacía tiempo no las veía y creí que sería una buena oportunidad para compartir”, explicó.

“La forma en que me pegó a su cuerpo me asustó. Yo quería irme y me jalaban hacia adentro. Sentí que me pasaban de mano en mano como un objeto”, reveló.