La cantante Susana Alvarado volvió a estar en el centro de la atención luego de que en redes sociales circulara un video que anunciaba el presunto ampay de una cumbiambera siendo infiel a un conocido conductor de televisión. En medio de la controversia, la integrante de Corazón Serrano reapareció con un mensaje que sorprendió a sus seguidores y generó múltiples reacciones.

El mensaje que lanzó Susana Alvarado en Instagram

A través de sus historias en Instagram, la artista dejó entrever que tiene mucho por contar sobre su vida personal y profesional, insinuando incluso que podría convertirlo en un proyecto rentable. “Dónde yo llegue a abrir un podcast contando todo lo que me ha pasado, me hago viral”, escribió Alvarado, justo después de que el supuesto ampay empezara a difundirse en redes.

Es importante resaltar que el video fue desmentido por el periodista Samuel Suárez, quien aseguró que se trataba de un contenido falso creado únicamente para generar ruido mediático.

Paco Bazán rompe el silencio con gesto romántico