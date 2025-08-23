Susana Alvarado comparte fuerte mensaje en medio de presunta infidelidad a Paco BazánÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La cantante Susana Alvarado volvió a estar en el centro de la atención luego de que en redes sociales circulara un video que anunciaba el presunto ampay de una cumbiambera siendo infiel a un conocido conductor de televisión. En medio de la controversia, la integrante de Corazón Serrano reapareció con un mensaje que sorprendió a sus seguidores y generó múltiples reacciones.
El mensaje que lanzó Susana Alvarado en Instagram
A través de sus historias en Instagram, la artista dejó entrever que tiene mucho por contar sobre su vida personal y profesional, insinuando incluso que podría convertirlo en un proyecto rentable. “Dónde yo llegue a abrir un podcast contando todo lo que me ha pasado, me hago viral”, escribió Alvarado, justo después de que el supuesto ampay empezara a difundirse en redes.
Es importante resaltar que el video fue desmentido por el periodista Samuel Suárez, quien aseguró que se trataba de un contenido falso creado únicamente para generar ruido mediático.
Paco Bazán rompe el silencio con gesto romántico
Por su parte, Paco Bazán no se dejó llevar por los rumores y decidió demostrar públicamente que su relación con Susana atraviesa un buen momento. El presentador compartió en Instagram una imagen cariñosa junto a la cantante, donde dejó ver que la polémica no los afecta. “Madrugaditas contigo”, escribió al repostear la publicación de su pareja, confirmando que entre ambos no existen problemas.