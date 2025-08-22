Tras hacerse viral un video, en donde insinúan que una “cumbiambera” le habría sido infiel a su pareja, Susana Alvarado reaparece.

Susana Alvarado APARECE en sus redes tras supuesto ampay con otro hombre y revela situación con Paco Bazán | Créditos: Composición Wapa | Fuente: ATV / Difusión

Susana Alvarado se convirtió en tema de conversación luego de que circulara en redes un supuesto adelanto de un ampay que Magaly Medina estaría por revelar en su programa. Sin embargo, la autenticidad del anuncio fue cuestionada de inmediato, ya que se difundió en TikTok y no en las cuentas oficiales de ATV. Frente a ello, la cantante decidió pronunciarse y aclarar cómo está su relación con Paco Bazán.

Desmienten polémico anuncio

El rumor apuntaba a que una reconocida cumbiambera habría sido infiel a su pareja, un conductor de televisión, lo que generó especulaciones en torno a Susana y Paco Bazán. No obstante, el periodista Samuel Suárez salió a desmentirlo, señalando que se trataba de contenido malintencionado. “Amigos cercanos me han escrito y se nota recontra falso, es malintencionado”, aseguró.

Susana y Paco más unidos que nunca

Lejos de apartarse de la polémica, Susana reapareció en redes sociales para dejar claro que su romance con el exfutbolista no se ha visto afectado. La cantante compartió un tierno momento junto a Paco, donde él aparece dándole un beso en el cabello. Aunque en el video no se aprecian del todo sus rostros, ella lo etiquetó con un emoji de corazón, confirmando que están más sólidos que nunca.

De acuerdo con la misma publicación, Susana se encuentra en Iquitos, lo que también le estaría dando un respiro de la controversia.

Una relación estable en la farándula