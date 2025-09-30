Wapa.pe
Cri Cri manda mensaje de perdón a Jefferson Farfán, pero su mamá lanza letal amenaza

    Johana Cubillas expone a Juan Ichazo y Macarena Vélez | Composición: Wapa / Captura de pantalla Instagram
    La polémica vuelve a rodear a Juan Ichazo y Macarena Vélez luego de que Johana Cubillas revelara un inesperado incidente con su expareja. La hija de Teófilo Cubillas contó que su expareja habría utilizado su tarjeta de crédito para realizar costosas compras antes de viajar con la exchica reality.

    Johana Cubillas ‘echa’ a Juan Ichazo y Macarena Vélez

    Johana Cubillas se dio una desagradable sorpresa al enterarse que su expareja, Juan Ichazo habría hecho una gran compra usando su tarjeta de crédito. La ‘Nena’ Cubillas expuso lo que hizo el novio de Macarena Vélez antes de irse de viaje con la exchica reality y que generó gran molestia en ella.

    “Hicieron compras por mil dólares con mi tarjeta de crédito, que eso es un robo, no tiene otra palabra, hicieron compras por Amazon, se compraron ropa para la nieve, yo pensé que me habían clonado la tarjeta y cuando entro veo: ‘Juan Ichazo’”, así se dio cuenta que su expareja habría utilizado los datos de su tarjeta para hacer sus compras.

    “Gorros, zapatos, vitaminas, mil dólares se habían tirado y cuando le escribo él me responde con una conchudez increíble: ‘Cuando tenga tiempo te leo’. Lo tuve que amenazar que lo iba a denunciar a la policía, a él y a Macarena y recién ahí me transfirió la plata que se había gastado”, añadió.

    Johana Cubillas revela por qué se distanció de Macarena Vélez

    De acuerdo a la ‘Nena’, su relación con Macarena Vélez llegó a su final luego de que esta se diera cuenta que los ingresos del trabajo de Juan Ichazo irían directamente a la cuenta de Macarena, lo que no le permitiría poder probar algo para así incrementar la pensión de sus hijos.

    “Ellos seguían viajando y yo ahí me entero que todos los depósitos del trabajo de Juan se lo estaban haciendo a la cuenta de Macarena. Me llegaron las pruebas y ahí sí fue como que: ‘No puedo creerlo’, por eso es que se rompe toda mi relación con ella. Esta tipa chocó directamente con los derechos de mis hijos. Que ella reciba en su cuenta todos los ingresos de Juan significa que yo ya no le puedo probar nada para la pensión de mis hijos”, sostuvo.

