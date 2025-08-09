Wapa.pe
Katty García: El cambio de vida extremo tras desaparecer de la tv: su matrimonio con empresaria en EE.UU.

Juan Ichazo le corta las uñas a Macarena y ‘La Nena’ Cubillas lo acusa de mal padre

‘La Nena’ Cubillas regresa a los titulares de espectáculos tras hacer fuerte acusación al padre de sus hijos.

    Juan Ichazo le corta las uñas a Macarena y 'La Nena' Cubillas lo acusa de mal padre
    Juan Ichazo le corta las uñas a Macarena y ‘La Nena’ Cubillas lo acusa de MAL PADRE | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Juan Ichazo le corta las uñas a Macarena y ‘La Nena’ Cubillas lo acusa de mal padre

    ¿Siguen los problemas? La ‘Nena’ Cubillas asombró con un inesperado comentario en las redes de Macarena Vélez dejando a todos confundidos. Y es que después de supuestamente, haber mejorado su relación con el padre de sus hijos, llega una inesperada publicación que daría un giro a la situación.

    Recordemos que después de separarse, llegaron las complicaciones; sin embargo con el pasar de los meses, la relación con Juan Ichazo y Macarena Vélez habría mejorado. Incluso se les pudo ver haciendo comentarios bastante agradables entre los 3. Desafortunadamente la cordialidad no habría durado mucho. ¿Qué fue lo que ocurrió? Te lo contamos a continuación.

    ‘La Nena’ Cubillas vuelve a acusar de mal padre a Juan Ichazo

    Tras algunos meses de aparente buena relación, Johanna Cubillas enciende las alarmas al dejar un insólito y controversial comentario en las redes de Macarena Vélez, actual pareja de su exesposo y padre de sus hijos.

    PUEDES LEER: 'Nena' Cubillas celebra su cumpleaños 35 luciendo el top mariposa más viral de redes

    En el video, se puede ver a Ichazo cortándole las uñas a Maca, y aquí es donde la joven escribió: “Qué lindo. Que venga a cortarle las uñas a sus hijos que no se las cortó NUNCA dileee porfaaaa!” escribió bastante indignada.

    Tras esta situación, la producción del programa de Magaly Medina decidió escribirle para consultarle lo que está pasando y Cubillas lo calificó de “infeliz”, “mal papá” y que no desea visitar a sus hijos: “Ese mensaje se lo dejé porque Juan es un mal papá, no viene a ver a los chicos, los deja plantados, los viene a buscar y a los cinco minutos me los regresa porque dice que lloran por mí”, indicó.

