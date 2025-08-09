Juan Ichazo le corta las uñas a Macarena y ‘La Nena’ Cubillas lo acusa de MAL PADRE | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

¿Siguen los problemas? La ‘Nena’ Cubillas asombró con un inesperado comentario en las redes de Macarena Vélez dejando a todos confundidos. Y es que después de supuestamente, haber mejorado su relación con el padre de sus hijos, llega una inesperada publicación que daría un giro a la situación.

Recordemos que después de separarse, llegaron las complicaciones; sin embargo con el pasar de los meses, la relación con Juan Ichazo y Macarena Vélez habría mejorado. Incluso se les pudo ver haciendo comentarios bastante agradables entre los 3. Desafortunadamente la cordialidad no habría durado mucho. ¿Qué fue lo que ocurrió? Te lo contamos a continuación.

‘La Nena’ Cubillas vuelve a acusar de mal padre a Juan Ichazo

Tras algunos meses de aparente buena relación, Johanna Cubillas enciende las alarmas al dejar un insólito y controversial comentario en las redes de Macarena Vélez, actual pareja de su exesposo y padre de sus hijos.

En el video, se puede ver a Ichazo cortándole las uñas a Maca, y aquí es donde la joven escribió: “Qué lindo. Que venga a cortarle las uñas a sus hijos que no se las cortó NUNCA dileee porfaaaa!” escribió bastante indignada.