Hija de Cindy Marino pasó RIGUROSA prueba y su madre revela dónde empezará a trabajará: "Te Felicito por cada paso"

Pía Fernanda, hija de Cindy Marino , celebra su nuevo logro como tripulante de cabina en conocida aerolínea. Conoce su uniforme, accesorios y la emotiva reacción de su madre.

La hija de la exbailarina y empresaria Cindy Marino celebra un importante logro profesional: Pía Fernanda, de 21 años, superó un exigente examen de ingreso que la acredita como nueva tripulante de cabina de la aerolínea Latam Airlines.

“Después de un proceso de muchísima tensión, se logró”, escribió Pía Fernanda en Instagram, compartiendo su entusiasmo y el orgullo por haber alcanzado esta meta.

El gran logro de Pía Fernanda en Latam Airlines

Cindy Marino no tardó en mostrar su orgullo en redes sociales, confirmando el puesto de su hija en la aerolínea y celebrando el esfuerzo que la joven puso en cada etapa del proceso.

“Tantos días y noches estudiando, por fin ya podemos decir que eres tripulante de cabina de Latam”, expresó la empresaria y modelo de 38 años.

El examen, altamente exigente según Cindy Marino, combinó pruebas de conocimientos y habilidades esenciales para la labor aérea. Superarlo posiciona a Pía Fernanda dentro de un selecto grupo de jóvenes que ingresan a la compañía.

Emocionada, la joven compartió en sus redes sociales los elementos que Latam le entregó como parte de su preparación: maleta de cabina, bolso de mano, cartera, mandil, chaqueta y el uniforme completo que lucirá en su primer día laboral.

Cindy Marino celebra el esfuerzo y constancia de su hija

Cindy Marino no dejó pasar la oportunidad para enviar un mensaje lleno de amor y orgullo a Pía Fernanda. “Te felicito por cada paso que das, hija mía. Después de tantos días y noches de estudio, por fin ya podemos decir que eres oficialmente tripulante de cabina de Latam. Me siento orgullosa de ti y admiro las ganas que pones en todo lo que propones. Te amo”, escribió la también actriz cómica en su Instagram.

Una historia de esfuerzo y constancia

Cindy Marino dio a luz a Pía Fernanda cuando tenía apenas 17 años. A pesar de su juventud, logró sacar adelante a su hija, asegurando su educación y formación académica. Desde los 14 años, Pía Fernanda ha aparecido en medios peruanos junto a su madre, siempre reconociendo el esfuerzo y dedicación de Cindy.