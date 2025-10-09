"Vivir es un lujo": Esposa de Paul Flores comparte su dolor tras ataque a Agua Marina en show

La artista exigió, en vivo, acciones concretas ante la creciente violencia que afecta a agrupaciones musicales en el país. "La herida se ha vuelto a abrir", dijo.

Carolina Jaramillo alzó su voz tras el atentado que vivió Agua Marina en su último show | Foto: Composición de Wapa

El reciente atentado contra la agrupación Agua Marina ha vuelto a estremecer a todo el país. Entre las voces más dolidas se encuentra Carolina Jaramillo, viuda de Paul “Russo” Flores, de Armonía 10, asesinado en marzo de este año por extorsionadores que atacaron el bus donde se movilizaba.

Conmovida, la artista confesó que la noticia del ataque la hizo revivir el trauma de aquella noche que cambió su vida para siempre, el día que perdió a su esposo y padre de su hijo.

"Lo viví en carne propia, lo lloré y cada vez que pasa, la herida se vuelve a abrir. Esto duele, no solo a los que estamos cerca, sino a todo un país que sigue sangrando", expresó.

Carolina Jaramillo, viuda de Paul Flores, emite su sentir tras atentado contra Agua Marina

En conversación con RPP, Jaramillo no dudó en enviar un mensaje exigiendo acciones concretas frente a la ola de violencia que azota al país y que tiene, entre otros sectores, a las agrupaciones musicales como un nuevo objetivo.