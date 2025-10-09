"Vivir es un lujo": Esposa de Paul Flores comparte su dolor tras ataque a Agua Marina en show

"Vivir es un lujo": Esposa de Paul Flores comparte su dolor tras ataque a Agua Marina en showÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El reciente atentado contra la agrupación Agua Marina ha vuelto a estremecer a todo el país. Entre las voces más dolidas se encuentra Carolina Jaramillo, viuda de Paul “Russo” Flores, de Armonía 10, asesinado en marzo de este año por extorsionadores que atacaron el bus donde se movilizaba.
PUEDES VER: Agua Marina: Testigo de ataque da DETALLES INÉDITOS y revela caos en show que dejó 5 heridos
Conmovida, la artista confesó que la noticia del ataque la hizo revivir el trauma de aquella noche que cambió su vida para siempre, el día que perdió a su esposo y padre de su hijo.
"Lo viví en carne propia, lo lloré y cada vez que pasa, la herida se vuelve a abrir. Esto duele, no solo a los que estamos cerca, sino a todo un país que sigue sangrando", expresó.
En conversación con RPP, Jaramillo no dudó en enviar un mensaje exigiendo acciones concretas frente a la ola de violencia que azota al país y que tiene, entre otros sectores, a las agrupaciones musicales como un nuevo objetivo.
“No puede ser que sigamos esperando a que maten a alguien más para reaccionar. Las orquestas, los artistas, todos estamos expuestos. Tenemos un Gobierno nefasto, que piensa que si te mandan un mensaje y no contestas, ellos se van a olvidar. Y no es así. Yo ya no podía quedarme callada. Sé lo que la familia de los músicos está pasando, el martirio que están viviendo”, señaló con firmeza.