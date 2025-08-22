El cantante explicó que decidió no proceder con una denuncia contra Flor Polo , pues no quería que sus hijos resultaran afectados al verla involucrada en problemas legales.

Néstor Villanueva apareció nuevamente acompañado de su abogado, tras conocerse que recibió una condena de 1 año, 9 meses y 7 días de prisión suspendida, la cual fue reemplazada por 640 días de servicio comunitario, a raíz de la denuncia interpuesta por su expareja Flor Polo por violencia contra su hijo menor.

El cantante señaló que aceptó la conclusión anticipada con el fin de disminuir su sentencia, aunque recalcó que jamás ejerció violencia contra su familia.

“Me apena mucho, yo lo que quiero es terminar con todo esto, estar tranquilo. Se me han cerrado muchas puertas, han venido denunciándome, ya no quiero ese tipo de cosas, no me hace bien a mi trabajo”, expresó en el programa de Ethel Pozo.

Néstor Villanueva envía mensaje a sus hijos

Villanueva también comentó que sus intentos de acercarse a sus hijos han terminado generando más denuncias. “Acá no se trata de quién denuncia más, los padres no podemos estar denunciándonos”, sostuvo.

Durante la entrevista con Ethel Pozo, el artista no pudo contener las lágrimas al dirigir un mensaje a sus hijos: “A mis hijos los amo con todas mis fuerzas, voy a seguir luchando para poder estar con ustedes, sé que los voy a ver, nos vamos a juntar, todo esto va a pasar”.

Néstor Villanueva envía mensaje a Flor Polo

El cantante también afirmó que existe una clara intención de verlo en prisión, algo que considera injusto. A su parecer, la situación forma parte de los constantes ataques que ha tenido que enfrentar desde que inició su vínculo con la hija de Susy Díaz.

“Eso es lo que han querido siempre, meterme preso de repente para estar felices y borrarme del mapa, pero yo ya me cansé de esto y deseo estar tranquilo, yo tengo creo desde hace dos años levantando la bandera de la paz y no denunciar a la mamá de mis hijos”, expresó.