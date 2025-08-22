Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Maju Mantilla se enteró de su separación con el programa de Magaly, según productora

Néstor Villanueva se quiebra en vivo tras sentencia que lo aleja de sus hijos con Flor Polo

El cantante explicó que decidió no proceder con una denuncia contra Flor Polo, pues no quería que sus hijos resultaran afectados al verla involucrada en problemas legales.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Néstor Villanueva se quiebra en vivo tras sentencia que lo aleja de sus hijos con Flor Polo
    Néstor Villanueva llora en vivo | Composición El Popular | Difusión
    Néstor Villanueva se quiebra en vivo tras sentencia que lo aleja de sus hijos con Flor Polo

    Néstor Villanueva apareció nuevamente acompañado de su abogado, tras conocerse que recibió una condena de 1 año, 9 meses y 7 días de prisión suspendida, la cual fue reemplazada por 640 días de servicio comunitario, a raíz de la denuncia interpuesta por su expareja Flor Polo por violencia contra su hijo menor.

    El cantante señaló que aceptó la conclusión anticipada con el fin de disminuir su sentencia, aunque recalcó que jamás ejerció violencia contra su familia.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Florcita aparece sentimental en medio de sentencia contra Néstor Villanueva

    “Me apena mucho, yo lo que quiero es terminar con todo esto, estar tranquilo. Se me han cerrado muchas puertas, han venido denunciándome, ya no quiero ese tipo de cosas, no me hace bien a mi trabajo”, expresó en el programa de Ethel Pozo.

    Néstor Villanueva envía mensaje a sus hijos

    Villanueva también comentó que sus intentos de acercarse a sus hijos han terminado generando más denuncias. “Acá no se trata de quién denuncia más, los padres no podemos estar denunciándonos”, sostuvo.

    Durante la entrevista con Ethel Pozo, el artista no pudo contener las lágrimas al dirigir un mensaje a sus hijos: “A mis hijos los amo con todas mis fuerzas, voy a seguir luchando para poder estar con ustedes, sé que los voy a ver, nos vamos a juntar, todo esto va a pasar”.

    Néstor Villanueva envía mensaje a Flor Polo

    El cantante también afirmó que existe una clara intención de verlo en prisión, algo que considera injusto. A su parecer, la situación forma parte de los constantes ataques que ha tenido que enfrentar desde que inició su vínculo con la hija de Susy Díaz.

    “Eso es lo que han querido siempre, meterme preso de repente para estar felices y borrarme del mapa, pero yo ya me cansé de esto y deseo estar tranquilo, yo tengo creo desde hace dos años levantando la bandera de la paz y no denunciar a la mamá de mis hijos”, expresó.

    Finalmente, Villanueva recalcó que, pese a todo, siempre trató de evitar que la madre de sus pequeños atravesara una situación parecida.

    SOBRE EL AUTOR:
    Néstor Villanueva se quiebra en vivo tras sentencia que lo aleja de sus hijos con Flor Polo
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Gustavo Salcedo exigiría la mitad de los bienes tras divorcio con Maju Mantilla

    ¿Aladino reconquista a Pamela López? Christian Cueva sorprende a expareja con regalazo para sus hijos

    Mujer vinculada con Gustavo Salcedo reaparece en medio de anuncio de separación con Maju Mantilla y manda potente mensaje

    Gabriel Calvo rechaza de la peor manera a Keiko Fujimori tras decir que le parece "guapísimo"

    Maju Mantilla: Esto fue lo último que hizo la exreina de belleza antes del ADIÓS de Gustavo Salcedo

    Lo más vistos en Farándula

    Revelan que Maju Mantilla soñaba con ser madre otra vez con Gustavo Salcedo: “Tendría que ser pronto”

    Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, anuncia el fin de su matrimonio: "Quiero dar a conocer el término de mi relación"

    Maju Mantilla contra Gustavo Salcedo: Lo "echó de la casa" por "romance con mujer", según vidente

    Keiko Fujimori revela dolorosa infidelidad de Mark Vito: “Cruzó una línea de la que no había regreso”

    Productora revela el LAMENTABLE estado de Maju Mantilla tras anunciarse su separación: “No ha dormido nada”

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    CIRCO ATLANTIKA

    CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

    PRECIO

    S/ 39.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;