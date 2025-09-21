Wapa.pe
ES OFICIAL | Trabajadores CAS reciben la mejor noticia con nueva ley APROBADA por el Congreso

Said Palao arremete contra usuarios tras recibir críticas por video con su hija: “Gente como tú”

Said Palao respondió a las críticas por su video viral con su hija, donde bromea sobre permitirle tener novio.

    Said Palao arremete contra usuarios tras recibir críticas por video con su hija: "Gente como tú"
    Said Palao comparte video con su hija | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram
    Said Palao arremete contra usuarios tras recibir críticas por video con su hija: “Gente como tú”

    Said Palao respondió ante las críticas que generó una de sus últimas publicaciones en redes sociales. El chico reality protagonizó un divertido video con su hija, que rápidamente tuvo reacciones divididas, entre ellas, comentarios reclamando que el influencer pateara una botella de plástico lejos de él, lo que no fue bien visto por algunos de sus seguidores.

    wapa.pe

    Said Palao responde a críticas tras video con su hija y desata debate en redes

    Said Palao volvió a ser tendencia en redes sociales luego de unirse a un popular challenge donde los padres reaccionan ante la idea de que sus hijas tengan su primer novio. En el clip, el integrante de Esto es Guerra reta a su pequeña con un divertido juego: “Si la botella cae parada, te dejo tener novio”. Sin embargo, en lugar de dejar que la botella caiga, la lanza fuera de la toma, provocando las carcajadas de sus seguidores.

    "En 30 años más jugamos de nuevo", escribió Said en la descripción del video, dejando claro que aún no está preparado para ese momento. Lo que parecía una broma inocente terminó generando críticas en los comentarios, especialmente por la forma en que arrojó la botella sin mostrar dónde cayó.

    "Me imagino que después fuiste a recoger la botellita", comentó un usuario. Palao no dudó en responder: "Mucha imaginación tienes, úsala en otros lados". La conversación se volvió más intensa cuando el cibernauta replicó: "Imaginación se debe tener para grabar un video sin ensuciar ni contaminar", a lo que el chico reality contestó: "Ahora grabo un video para que veas que recogí la botella y puedes descansar tu imaginación".

    wapa.pe

    Otro seguidor también lo cuestionó: "Enséñale a cuidar el medio ambiente, mejor será, parece que este solo arma vasitos y no ve noticias sobre la contaminación ambiental". A lo que Said respondió tajante: "Desde ya sabe que hay gente como tú".

    wapa.pe

    Alejandra Baigorria y Aleska Zambrano comparten emotivo momento en la primera comunión de Caetana

    El mundo de la farándula se sorprendió al ver juntas a Alejandra Baigorria y Aleska Zambrano en un evento muy especial. Ambas asistieron a la primera comunión de Caetana, hija de Said Palao, ocasión que se convirtió en un encuentro familiar lleno de emociones.

    La empresaria y la madre de la pequeña compartieron el mismo espacio en esta fecha importante, mostrando que pueden convivir en armonía en momentos significativos para la niña.

    A través de Instagram, Aleska Zambrano publicó un carrusel de imágenes donde se aprecia a Said Palao, Alejandra Baigorria y otros familiares disfrutando de la ceremonia.

    "Feliz porque TÚ quisiste hacer tu primera comunión. Te amo con toda el alma, hemos pasado un día hermoso. En familia como siempre y por ti… te amamos con todas nuestras fuerzas mi reina hermosa", escribió Zambrano, dejando ver la felicidad que le produjo el evento.

    ;