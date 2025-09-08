Pamela López y Paul Michael hablaron sobre su relación en el programa ‘Esta Noche’, dejando a la audiencia sorprendida con sus declaraciones sobre la posibilidad de ser padres.

Pamela López y su pareja, Paul Michael, sorprendieron en su reciente aparición en televisión al hablar sobre el futuro de su relación. La aún esposa de Christian Cueva reveló detalles íntimos que dejaron en shock al público. El salsero expresó su deseo de convertirse en padre junto a ella, pese a que esta en su último parto murió por unos minutos tras dar a luz a su última hija.

Paul Michael insiste en tener un hijo con Pamela López pese al riesgo de salud

Pamela López y Paul Michael reaparecieron en el programa ‘Esta Noche’ de ‘La Chola’ para hablar abiertamente sobre su mediática relación. A pesar de las críticas, ambos se mostraron unidos y con disposición de aclarar rumores, dejando ver la confianza y complicidad que comparten.

Durante la entrevista, la aún esposa de Christian Cueva sorprendió con una revelación sobre los planes de su pareja. “No estoy embarazada, pero es un tema que lo hablo muchísimo porque Paul siempre me habla de tener un hijo, todo el tiempo está en su cabeza de él. Lastimosamente, estoy ligada”, comentó Pamela, generando gran sorpresa en el set.

La declaración no quedó ahí, pues Paul Michael lanzó un comentario que desató polémica en pleno programa. “La desligo de una, un poquito más de plata y la desligo jajaja”, expresó entre risas, mientras el público reaccionaba con asombro.

Sin embargo, Pamela López puso freno a la idea y explicó el serio motivo por el que no podría convertirse en madre nuevamente. “Sería complicado. Sucede que en mi último parto yo me morí, me tuvieron que poner electroshock porque fueron cuatro cesáreas, entonces sería muy riesgoso”, reveló, dejando en silencio a todos los presentes.

“El colágeno no es para siempre”: la advertencia de Mónica Cabrejos a Pamela López

Durante la más reciente emisión del programa de ‘La Chola’, Mónica Cabrejos encendió la conversación con una advertencia que no pasó desapercibida. Frente a Pamela López y su pareja, Paul Michael, la conductora fue directa al señalar los riesgos de las relaciones con gran diferencia de edad, dejando claro que no cree que duren para siempre.

Pamela escuchó atenta mientras Mónica soltaba la frase que generó reacciones inmediatas en el set: “Tienes que saber que este tipo de relaciones tiene un final... El colágeno no es para siempre”. Ante ello, Paul Michael no se quedó callado y respondió con seguridad: “Yo llegué siendo el colágeno, pero puedo terminar siendo el amor de su vida”.