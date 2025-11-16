Tilsa Lozano EMOCIONADA rompe acta de divorcio y feliz por cerrar una etapa que llamó ERROR: “Voy a llorar de felicidad”

Tilsa Lozano celebró en vivo la oficialización de su divorcio de Jackson Mora, exboxeador, al romper simbólicamente el acta notarial que certificaba el fin de su matrimonio.

La emblemática figura de la farándula peruana, Tilsa Lozano, volvió a acaparar los reflectores al confirmar que su divorcio con Jackson Mora ya es un hecho legalmente. Durante la emisión de su programa La Noche Habla, el reportero Ric La Torre ingresó al set con un papelógrafo que simulaba el acta notarial que oficializaba la disolución del vínculo matrimonial. Al percibir las dimensiones de aquel documento, Lozano no pudo contener su emoción: “¡Qué hermosa noticia, voy a llorar!”, exclamó mientras rompía simbólicamente el documento ante la mirada de la audiencia.

En sus propias palabras, la conductora manifestó que lo vivido marcaba una liberación. Confesó que antes del anuncio inicial pensó que podría tratarse de un “ampay”. Sin embargo, el episodio resultó en una celebración: escalones de emoción, aplausos y un claro mensaje de que, para ella, la separación ya era mucho más que palabra: era renacer.

Tilsa Lozano se enfoca en los nuevos proyectos

Lozano no se contuvo al hacer balance de su relación pasada. En conversación con el medio Trome, afirmó con contundencia: “Se dicen muchas cosas y realmente no sé con quién me casé. Creo que fue un grave error de mi parte casarme, pero hoy ya estoy absolutamente desligada del señor”.

También se refirió a la vida de Mora posterior a la unión: “Nada de lo que el señor haga con su vida o haya hecho tiene que ver conmigo. Alas y buen viento”, sentenció con tono firme.

Por su parte, Mora ha sido captado en actitudes cariñosas junto a una joven psicóloga rubia en una salida nocturna en Lima, episodio que generó comentarios en redes y susceptible análisis en ámbitos de farándula.

Además, el exboxeador reconoció en entrevista que vivió momentos de angustia tras la ruptura: “Intenté salvar mi relación, pero no rogué. …Solté un par de lágrimas”, confesó al portal El Comercio.

Mientras tanto, Lozano parece estar en pleno auge de una nueva etapa profesional: celebraciones, viajes, eventos en provincia y una reafirmación de su soltería como proyecto de vida.

Ambos caminos se separan formalmente, pero sus movimientos siguen generando expectación en el universo del espectáculo peruano.