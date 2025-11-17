Melissa Paredes SE MUDA en medio de PREDICCIÓN de fin de su matrimonio con el 'Activador'

Melissa Paredes compartió con sus seguidores los detalles de su mudanza, en medio de vaticinios de fin de su relación con Anthony Aranda.

Melissa Paredes una vez más llamó la atención de sus seguidores luego que el vidente Uriel compartiera una lectura de cartas donde le advierte de una posible final de su matrimonio con Anthony Aranda. Ante esto, la actriz hizo oídos sordos y siguió con los planes que ya tenía y decidió mudarse del departamento donde residía.

Como se recuerda, la también presentadora de televisión reveló que se encontraba en pleno proceso de realizar su mudanza. Mediante su cuenta de Instagram, contó a sus seguidores que estaba organizando todo para llevar todas sus cosas a un nuevo espacio junto a su esposa e hija.

Bajo esa línea, Melissa publicó en una historia donde no solo mostró el ajetreo del día, también reaccionó a todos los cambios que están pasando en el país. En el video se le escucha decir: “¿Les cuento que ando en plena mudanza, pero ‘what the fuc?’ con el nuevo presidente”.

Anteriormente, la artista compartió una fotografía en la que se ve el área principal de su nuevo hogar. En la imagen se ven los detalles de madera, entre otros.

Melissa reacciona a la predicción de fin de su relación Anthony Aranda

De acuerdo con lo que compartió en sus plataformas digitales, el proceso de mudanza llegó a su fin y la exconductora ya disfruta de su nuevo hogar. En la imagen que publicó, acompañó el momento con la frase “Nueva casa”, dejando claro que inicia una etapa renovada junto a su familia, pese a las controversiales predicciones que circularon recientemente.

Días antes, Melissa Paredes vivió un momento tenso durante una lectura de tarot realizada por el vidente Uriel, quien le señaló que su matrimonio con Anthony Aranda estaría atravesando una fase clave. El especialista aseguró que la pareja podría estar enfrentando un panorama de inestabilidad debido a conflictos internos y un choque continuo entre sus personalidades.