Melissa Klug y Raúl Marquina se reunieron en el cumpleaños 26 de su hija Gianella Marquina, sorprendiendo a seguidores con su cordialidad en el evento familiar.

Melissa Klug sorprendió al público al volver a coincidir con Raúl Marquina, padre de su hija mayor, durante la celebración por el cumpleaños número 26 de Gianella Marquina. La homenajeada compartió imágenes del encuentro familiar, donde ambos padres aparecen acompañándola en su día especial. El reencuentro generó curiosidad entre los seguidores, pues no suelen mostrarse juntos en eventos públicos. Además, la ausencia de Jesús Barco en la reunión abrió espacio para nuevas especulaciones sobre la situación actual de la empresaria.

Melissa Klug y Raúl Marquina se unen en el cumpleaños número 26 de Gianella Marquina

La empresaria e influencer Melissa Klug volvió a coincidir públicamente con Raúl Marquina, padre de su primogénita, durante la celebración por los 26 años de Gianella Marquina. La homenajeada compartió en sus redes sociales varias fotografías del evento, donde se observa a ambos progenitores presentes en la íntima reunión familiar.

Aunque no suelen aparecer juntos con frecuencia, las imágenes evidencian un ambiente cordial entre Klug y Marquina, lo que generó comentarios entre los seguidores de la familia. Al mismo tiempo, la ausencia de Jesús Barco, su expareja más reciente, despertó nuevas especulaciones en redes sociales.

Para este cumpleaños, Gianella reunió a sus hermanas, amigos cercanos y a sus padres, quienes la acompañaron en un momento especial que ella misma decidió mostrar en Instagram. La abogada recibió un mensaje lleno de cariño por parte de Melissa Klug: “Feliz cumpleaños, hijita de mi alma. Tú fuiste la primera en enseñarme lo que es amar sin límites… Que la vida te abrace con todo lo bonito que mereces”.

Lo que más llamó la atención entre los seguidores fue que, pese a haber sido vistos juntos semanas atrás, Barco no apareció en la celebración, lo cual alimentó aún más los rumores sobre su actual vínculo con la empresaria.

Hija de Melissa Klug sorprende al revelar importante decisión sobre su maternidad

Gianella Marquina tomó a todos por sorpresa al anunciar un paso trascendental en su vida personal. A través de un video en Instagram, la joven influencer contó que finalmente podrá congelar sus óvulos luego de recuperarse de las complicaciones ocasionadas por el síndrome de ovario poliquístico, condición que afectó su reserva ovárica y que la llevó a seguir un tratamiento especializado.

Visiblemente emocionada, la hija de Melissa Klug agradeció el apoyo que recibió durante este proceso y aseguró sentirse preparada para avanzar con el procedimiento. Mientras se alistaba para un evento social, Gianella aprovechó para explicar el motivo detrás de esta decisión tan meditada.

“He tomado la decisión porque ahorita no quiero ser mamá, pero sí en unos años. El problema era mi reserva ovárica. Tenía que tratar el síndrome para poder congelar”, expresó con total sinceridad.