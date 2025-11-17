Gianella Marquina Klug, hija mayor de Melissa Klug, celebró sus 26 años rodeada de su familia en una íntima reunión donde asistieron sus tres hermanas, su madre Melissa, su padre Raúl Marquina y más familiares cercanos. A través de Instagram, la joven abogada compartió varias instantáneas del momento, luciendo un look fresco y veraniego que refleja todo el espíritu Lemon Girl Aesthetic. Conozcamos el estiloso outfit que llevó la popular hija de la ‘Blanca de Chucuito’.

Gianella Marquina apuesta por el ‘Lemon girl aesthetic’ en sus 26 años

Gianella Marquina apostó por un vestido largo ceñido a su figura, fiel a su estilo, pero esta vez optó por un look más fresco y veraniego, siguiendo la tendencia Lemon Girl Aesthetic. El diseño strapless resaltó su silueta y se combinó con un calzado chic: tacos cerrados blancos que armonizan perfectamente con los tonos del vestido, ideales para el verano. En cuanto al peinado, Gianella mantuvo su clásico estilo clean look, con ondas sueltas que le dieron un toque elegante y natural, completando así un outfit fresco, atractivo y lleno de estilo.

‘Lemon Girl Aesthetic’, la tendencia fresca y chic del verano

El ‘Lemon Girl Aesthetic’ se ha consolidado como la tendencia más apetecible del verano 2025 y promete seguir marcando estilo en 2026. Inspirada en tonos cítricos, principalmente amarillos pastel y detalles frescos, esta estética combina prendas ligeras, vestidos strapless, faldas vaporosas y accesorios minimalistas que evocan frescura y alegría. Ideal para días de playa, reuniones veraniegas o paseos urbanos, apuesta por looks cómodos pero sofisticados que resaltan la personalidad y la energía positiva.

Influencers y celebridades ya lo adoptan, demostrando que este estilo no solo es visualmente atractivo, sino que se convierte en un must para quienes buscan destacar en la temporada más cálida.

Gianella Marquina celebra su cumpleaños en una íntima reunión familiar