BCP revela la condición clave que provocaría el cierre de tu cuenta Yape tras nueva actualización

Melissa Paredes se reencuentra cara a cara con Ale Venturo en el cumpleaños de su hija con Rodrigo Cuba

Melissa Paredes se reencontró con Ale Venturo, pareja de su ex, Rodrigo Cuba, en el cumpleaños de su hija Mía, mostrando que dejaron atrás las diferencias.

    Melissa Paredes se reencuentra cara a cara con Ale Venturo en el cumpleaños de su hija con Rodrigo Cuba
    Melissa Paredes y Ale Venturo | Composición Wapa | Instagram
    Melissa Paredes se reencuentra cara a cara con Ale Venturo en el cumpleaños de su hija con Rodrigo Cuba

    Melissa Paredes sorprendió al reencontrarse con Ale Venturo, actual pareja de su exesposo Rodrigo Cuba, durante el cumpleaños de su hija Mía. A través de las redes sociales, se pudo ver que ambas dejaron atrás las tensiones que protagonizaron meses atrás, cuando surgieron comentarios sobre la crianza de la pequeña.

    En esta ocasión, tanto Melissa como Ale mostraron una actitud cordial, compartiendo el especial momento familiar junto a sus respectivas parejas.

    Melissa Paredes y Ale Venturo se reencuentran en cumpleaños

    A través de las redes sociales de Ale Venturo, se publicó una instantánea donde toda la familia aparece reunida, aunque cada uno junto a su respectiva pareja. La imagen fue reposteada por Melissa Paredes, quien no dudó en compartir el especial momento, mostrando la buena relación que mantiene con la actual pareja de su exesposo.

    En la foto se observa a Melissa Paredes junto a su esposo Anthony Aranda y a su hija Mía Cuba, mientras que en el otro extremo están Rodrigo Cuba con Ale Venturo y sus dos pequeñas, siendo la menor fruto de su relación. El motivo del encuentro fue el cumpleaños de Mía, quien celebró con la temática del famoso Juego del Calamar, donde sus padres también participaron vestidos como los personajes de la serie.

    El motivo del conflicto entre Melissa Paredes y Ale Venturo

    El conflicto entre Melissa Paredes y Ale Venturo comenzó por unos comentarios que Ale hizo sobre la hija que Melissa comparte con Rodrigo Cuba. Durante una entrevista, Venturo habló sobre la forma en que Rodrigo criaba a la pequeña, insinuando que era demasiado permisivo.

    Estas palabras no fueron bien recibidas por Melissa, quien consideró que se estaba opinando sobre su hija de manera inapropiada. Paredes decidió escribirle directamente a Ale para pedirle respeto y recordarle que no hablara de su hija públicamente.

    Desde entonces, la tensión entre ambas ha sido evidente, aunque intentan mantener una relación cordial por el bienestar de sus familias.

    SOBRE EL AUTOR:
    Melissa Paredes se reencuentra cara a cara con Ale Venturo en el cumpleaños de su hija con Rodrigo Cuba
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

