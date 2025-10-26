Melissa Paredes se reencuentra cara a cara con Ale Venturo en el cumpleaños de su hija con Rodrigo Cuba

Melissa Paredes se reencontró con Ale Venturo, pareja de su ex, Rodrigo Cuba, en el cumpleaños de su hija Mía, mostrando que dejaron atrás las diferencias.

Melissa Paredes sorprendió al reencontrarse con Ale Venturo, actual pareja de su exesposo Rodrigo Cuba, durante el cumpleaños de su hija Mía. A través de las redes sociales, se pudo ver que ambas dejaron atrás las tensiones que protagonizaron meses atrás, cuando surgieron comentarios sobre la crianza de la pequeña.

En esta ocasión, tanto Melissa como Ale mostraron una actitud cordial, compartiendo el especial momento familiar junto a sus respectivas parejas.

Melissa Paredes y Ale Venturo se reencuentran en cumpleaños

A través de las redes sociales de Ale Venturo, se publicó una instantánea donde toda la familia aparece reunida, aunque cada uno junto a su respectiva pareja. La imagen fue reposteada por Melissa Paredes, quien no dudó en compartir el especial momento, mostrando la buena relación que mantiene con la actual pareja de su exesposo.

En la foto se observa a Melissa Paredes junto a su esposo Anthony Aranda y a su hija Mía Cuba, mientras que en el otro extremo están Rodrigo Cuba con Ale Venturo y sus dos pequeñas, siendo la menor fruto de su relación. El motivo del encuentro fue el cumpleaños de Mía, quien celebró con la temática del famoso Juego del Calamar, donde sus padres también participaron vestidos como los personajes de la serie.

El motivo del conflicto entre Melissa Paredes y Ale Venturo

El conflicto entre Melissa Paredes y Ale Venturo comenzó por unos comentarios que Ale hizo sobre la hija que Melissa comparte con Rodrigo Cuba. Durante una entrevista, Venturo habló sobre la forma en que Rodrigo criaba a la pequeña, insinuando que era demasiado permisivo.

Estas palabras no fueron bien recibidas por Melissa, quien consideró que se estaba opinando sobre su hija de manera inapropiada. Paredes decidió escribirle directamente a Ale para pedirle respeto y recordarle que no hablara de su hija públicamente.