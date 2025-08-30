Wapa.pe
Rodrigo Cuba abre su corazón y revela detalles sobre su relación actual con Melissa Paredes.

    Rodrigo Cuba sorprendió al abrir su corazón en una reciente entrevista con ‘La Fe de Cuto’. El futbolista peruano no solo habló de su presente deportivo, sino también de la etapa más complicada de su vida personal. Su vínculo con Melissa Paredes, tras años de tensiones, ha dado un giro inesperado. Hoy, el ‘Gato’ revela cómo logró transformar la relación con la madre de su hija.

    Rodrigo Cuba se confiesa sobre su vínculo con Melissa Paredes

    Rodrigo Cuba se convirtió en el protagonista de la más reciente edición de La Fe de Cuto, espacio conducido por Luis ‘Cuto’ Guadalupe. El futbolista dejó de lado la cancha para abrirse en una conversación íntima, donde no solo habló de su presente profesional, sino también de su vida familiar y de la relación que hoy mantiene con Melissa Paredes, madre de su hija.

    El defensa recordó los momentos de tensión que marcaron su separación con la modelo y cómo, tras un proceso complicado, lograron establecer una nueva dinámica en beneficio de la menor. Según explicó, ahora la comunicación y el respeto son las bases de este vínculo que, en su momento, estuvo lleno de enfrentamientos.

    “Con la mamá de mi primera hija (Melissa Paredes) ahora tenemos una muy buena relación. Podemos conversar, cuando antes nos peleábamos todos los días. Ella sabe que, si tengo que ayudarla en algo con nuestra hija, lo voy a hacer”, comentó Cuba durante la entrevista.

    El jugador también resaltó que esta evolución ha tenido un impacto directo en el bienestar de su pequeña, pues la ausencia de conflictos ha permitido que ambos puedan ofrecerle un ambiente más estable y saludable. “Antes competíamos y me parecía algo tonto. Al llevarnos bien, he visto que eso repercute en mi hija, y ambos nos hemos dado cuenta. Estamos trabajando para mantenernos en esa línea”, añadió.

    wapa.pe

    Rodrigo Cuba disfruta de su presente familiar junto a Ale Venturo

    El defensa peruano no solo habló de la relación que mantiene con Melissa Paredes, sino también del equilibrio que ha encontrado en su vida actual. Según explicó, su vínculo con Ale Venturo y la llegada de su segunda hija han sido claves para alcanzar la tranquilidad que hoy lo acompaña.

    “Con mi otra hija y mi novia, llevo las cosas bien y eso hace que uno pueda estar tranquilo y manejar mejor todo. Hoy llevo una vida familiar recontra estable”, expresó el futbolista al describir su presente.

    ;