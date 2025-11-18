Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Sedapal confirma CORTE MASIVO DE AGUA el martes 18 de noviembre

Vania Bludau sorprende con un regalo para la hija mayor de Christian Domínguez por su fiesta de promoción: "Cuando era chiquita..."

Luego del gesto de Alejandra Baigorria, Vania Bludau replicó la acción y sorprendió a la hija de Christian Domínguez con un tierno gesto y un impensado regalo para su fiesta. ¿Qué le dio?

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Vania Bludau sorprende con un regalo para la hija mayor de Christian Domínguez por su fiesta de promoción: "Cuando era chiquita..."
    Vania Bludau sorprende con un regalo para la hija mayor de Christian Domínguez por su fiesta de promoción.
    Vania Bludau sorprende con un regalo para la hija mayor de Christian Domínguez por su fiesta de promoción: "Cuando era chiquita..."

    Camila Domínguez, hija mayor de Christian Domínguez, ha captado la atención pública luego de que su madre, Melanie Martínez, revelara que el cantante no se comunicó con ella en su cumpleaños número 17. Ante esta situación, Alejandra Baigorria, con quien Camila colabora, tuvo un gesto solidario al obsequiarle y confeccionarle el vestido de promoción. Siguiendo este hilo de apoyo, Vania Bludau, expareja de Domínguez, también se emocionó y no quiso quedarse atrás, sorprendiendo a la joven con su propio detalle.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Silvia Núñez enfurece contra Jaime Bayly tras ser acusada de infiel con su profesor de karate

    Vania Bludau sorprende y se suma a la sorpresa para la hija mayor de Christian Domínguez

    Luego de la reciente audiencia entre Christian Domínguez y Melanie Martínez, a la que asistió su hija mayor, sigue pendiente la resolución del juez con respecto a la solicitud del cantante. Él ha pedido que la familia asista a terapia, exponiendo que la joven estaría involucrada en una relación sentimental tóxica.

    A raíz de esta difícil situación, Alejandra Baigorria se ha convertido en un apoyo clave para la adolescente y su madre. La empresaria no solo la contrató como modelo para su nueva colección de ropa, sino que también le entregó un significativo obsequio: el diseño y la confección de su vestido de promoción, a cargo de la misma diseñadora de su propio vestido de novia.

    "Estoy súper feliz. Gracias Ale por todo, te quiero mucho", escribió la joven en el video de la rubia donde ambas aparecen eligiendo las telas. Entre los comentarios que felicitaban a la prometida de Said Palao, una persona generó asombro al manifestar su intención de ofrecer un gran regalo a la muchacha.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Pamela Franco sorprende al revelar el monto de pensión que Christian Domínguez pasa a su hija: "Yo doy más..."

    Vania Bludau, ex de Domínguez, ofrece increíble regalo a su hija mayor

    Se trata precisamente de Vania Bludau, quien es gran amiga de Alejandra y fue pareja de Christian Domínguez. Es conocido que el vínculo entre la exchica reality y el cantante fue muy problemático y culminó en una demanda iniciada por él, luego de que ella insinuara una infidelidad con Karla Tarazona.

    No obstante, Bludau rememoró la estrecha relación que tenía con Camila Domínguez cuando la joven era apenas una niña durante su noviazgo con Christian. Por ello, Vania le ofreció un espectacular regalo para complementar su participación en su anhelado día: el servicio de peinado.

    "Camila (yo la puedo peinar como cuando era chiquita)", escribió con emojis de corazón, demostrando el gran afecto que conserva por la joven, quien acaba de cumplir 17 años y está a punto de finalizar la etapa escolar. La pregunta es: ¿aceptará su ayuda?

    wapa.pe
    SOBRE EL AUTOR:
    Vania Bludau sorprende con un regalo para la hija mayor de Christian Domínguez por su fiesta de promoción: "Cuando era chiquita..."
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    La transformación de Arnie Hussid: De exitoso modelo de Gisela Valcárcel a ser expulsado de Perú y retornar así

    Said Palao tomó radical decisión en vivo por la renuncia de Ale Baigorria y su partida del país

    Silvia Núñez enfurece contra Jaime Bayly tras ser acusada de infiel con su profesor de karate

    Hija de Jaime Bayly LLORA al encarar a su madre por supuesto romance con su profesor

    Jaime Bayly revela fuerte crisis en su matrimonio con Silvia Núñez del Arco

    Lo más vistos en Farándula

    Pamela Franco confiesa que sus respuestas en entrevista con María Pía fueron planificadas: “Tenía miedo a quedarme sin trabajo”

    Pamela Franco sorprende al revelar el monto de pensión que Christian Domínguez pasa a su hija: "Yo doy más..."

    Hijo de María Pía sufre terrible incidente en plena carrera de autos; conductora habla sobre su estado: "Se salió..."

    Melissa Klug y Raúl Marquina se reencuentran para celebrar cumpleaños de su hija Gianella: "Fuiste la primera en enseñarme a amar sin límites"

    Yolanda Medina habla del ampay que destruyó su amistad con Christian Domínguez

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 37.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;