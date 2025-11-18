Luego del gesto de Alejandra Baigorria , Vania Bludau replicó la acción y sorprendió a la hija de Christian Domínguez con un tierno gesto y un impensado regalo para su fiesta. ¿Qué le dio?

Camila Domínguez, hija mayor de Christian Domínguez, ha captado la atención pública luego de que su madre, Melanie Martínez, revelara que el cantante no se comunicó con ella en su cumpleaños número 17. Ante esta situación, Alejandra Baigorria, con quien Camila colabora, tuvo un gesto solidario al obsequiarle y confeccionarle el vestido de promoción. Siguiendo este hilo de apoyo, Vania Bludau, expareja de Domínguez, también se emocionó y no quiso quedarse atrás, sorprendiendo a la joven con su propio detalle.

Vania Bludau sorprende y se suma a la sorpresa para la hija mayor de Christian Domínguez

Luego de la reciente audiencia entre Christian Domínguez y Melanie Martínez, a la que asistió su hija mayor, sigue pendiente la resolución del juez con respecto a la solicitud del cantante. Él ha pedido que la familia asista a terapia, exponiendo que la joven estaría involucrada en una relación sentimental tóxica.

A raíz de esta difícil situación, Alejandra Baigorria se ha convertido en un apoyo clave para la adolescente y su madre. La empresaria no solo la contrató como modelo para su nueva colección de ropa, sino que también le entregó un significativo obsequio: el diseño y la confección de su vestido de promoción, a cargo de la misma diseñadora de su propio vestido de novia.

"Estoy súper feliz. Gracias Ale por todo, te quiero mucho", escribió la joven en el video de la rubia donde ambas aparecen eligiendo las telas. Entre los comentarios que felicitaban a la prometida de Said Palao, una persona generó asombro al manifestar su intención de ofrecer un gran regalo a la muchacha.

Vania Bludau, ex de Domínguez, ofrece increíble regalo a su hija mayor

Se trata precisamente de Vania Bludau, quien es gran amiga de Alejandra y fue pareja de Christian Domínguez. Es conocido que el vínculo entre la exchica reality y el cantante fue muy problemático y culminó en una demanda iniciada por él, luego de que ella insinuara una infidelidad con Karla Tarazona.

No obstante, Bludau rememoró la estrecha relación que tenía con Camila Domínguez cuando la joven era apenas una niña durante su noviazgo con Christian. Por ello, Vania le ofreció un espectacular regalo para complementar su participación en su anhelado día: el servicio de peinado.