Pamela Franco sorprendió a todos durante su entrevista con Verónica Linares al dar detalles sobre el acuerdo económico que mantiene con Christian Domínguez por su hija. Aunque antes no quiso revelar la cifra cuando solicitó un aumento de pensión, esta vez la cantante no dudó en exponer el monto que recibe del músico. Además, lanzó un contundente comentario sobre todos los gastos que ella misma debe cubrir, dejando clara su postura.

Pamela Franco revela el monto de pensión que le pasa Christian Domínguez

Durante su entrevista con la periodista Verónica Linares, la cantante de cumbia compartió detalles sobre su situación actual. En el transcurso de la conversación, Linares le preguntó si se sentía afectada por la presión mediática que rodea su relación y qué pensaba sobre el engaño.

En respuesta, Pamela Franco expresó: "Yo he cambiado, he mejorado pero tengo ese ladito media toxiquita. No podría, Si alguien me engaña es porque es porque no me ama, y si no me ama, nos damos la mano. que sea feliz (...) Si tengo que estar sola, estoy sola, pero tampoco me voy a negar a reahacer mi vida."

Durante la charla, también explicó por qué no tiene planes de tener hijos con Christian Cueva y sorprendió al hablar del tema económico relacionado con criar a un pequeño. "La verdad ahorita no creo, tenemos una prioridad muy importante, ahora tengo otra prioridad y Christian también. Es que imagínate, en este momento pensar en eso no, hay que pasar la página bien, que él cierre sus cosas que tiene que cerrar. No sé qué puede pasar más adelante, pero en este momento no (...) Todo lo económico, respeto a las mamás que tienen muchos hijos, pero con mi hija es como si tuviese dos económicamente", comentó.

Asimismo, Pamela habló sobre su experiencia con Christian Domínguez, padre de su hija menor, y recordó que hace unos meses solicitó un aumento de pensión de alimentos, acuerdo que habría llegado a buen término, aunque sin revelar los detalles.

Actualmente, la cantante descartó la idea de tener un segundo hijo y explicó que sus gastos son elevados, ya que ambos acordaron cubrir mitad y mitad las necesidades de su pequeña. A pesar de que él cumple, Pamela dejó en claro que ella asume más gastos al vivir con la niña.