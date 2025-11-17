Yolanda contó que el productor del programa donde están Christian Domínguez y Karla Tarazona , no la dejó presentarse en el espacio para defender a Pamela Franco.

La conversación tomó un giro profundamente emocional cuando el conductor le lanzó la pregunta decisiva: “¿Se rompió tu amistad con Christian Domínguez por Pamela Franco?”. Yolanda Medina permaneció en silencio por unos segundos, respiró con dificultad y finalmente dijo: “Sí”.

La máquina del polígrafo confirmó su respuesta, desencadenando una serie de confesiones cargadas de nostalgia y heridas abiertas. Con la voz entrecortada, Yolanda recordó que su relación con Christian venía de muchos años atrás. “Siempre le he tenido un gran cariño. Le tengo un gran cariño”, repitió, recalcando que, pese a la distancia, no existe resentimiento. Incluso dejó abierta la posibilidad de una conversación futura: “Algún día que nos encontremos, hablaremos”.

Sin embargo, esa charla pendiente nunca llegó. “Después de lo que pasó con Pamela, yo no lo volví a ver nunca más hasta la fecha de hoy”, reveló.

La revelación que marcó un antes y un después

Cuando se le preguntó por qué sus caminos se volvieron irreconciliables, Yolanda contó un hecho que la impactó profundamente. Recordó que en una ocasión intentó asistir al programa radial donde trabajaba Christian, pero recibió una respuesta inesperada del productor: “No puedes venir porque Christian está ahí.”

“Eso me dijo”, relató con evidente incomodidad. Desde entonces, asegura que evita presentarse en cualquier espacio relacionado con Christian o con Karla Tarazona. No por conflicto directo, sino por una percepción clara: “Asumo que no me querrán ver”.

El motivo, según ella, se remonta al escándalo de la camioneta, cuando decidió defender a Pamela. En un momento crítico para su amiga, Yolanda se mantuvo firme a su lado. “Yo siempre trato de defenderla”, afirmó. “La he visto en su declive, en su caída”.

Explicó que su vínculo con Pamela era estrecho y que, en medio del caos mediático, ella intentaba obtener información de Christian: “Oye, Cholo, ¿cómo está Pame?”, “Bien, Chola”, respondía él siempre.

El ampay que lo cambió todo

Yolanda confesó que veía la relación entre Christian y Pamela como una historia sólida. “Siempre pensé que era firme todo”, dijo con sinceridad. Aseguró que Christian le daba señales de estabilidad y cariño hacia Pamela: “Siempre me demostró —o tal vez le creí— que Pamela era la mujer de su vida, porque la cuidaba mucho”.

Para ella, la pareja se veía unida, amorosa, casi “un caramelo” en redes sociales. Por eso, cuando estalló el ampay, la decepción fue devastadora. “Me decepcioné mucho”, admitió.

Y agregó una reflexión que resonó entre las mujeres del set: “Creo que como todas las mujeres, cuando tenemos una amiga y pasa esto, una se decepciona”.