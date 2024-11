Tracy Zahory, una joven estudiante y tiktoker, se ha vuelto centro de atención tras exponer el maltrato verbal y hostigamiento que asegura haber recibido por parte de las autoridades del Instituto de Educación Superior Tecnológico Juanjuí, en Perú.

Tiktoker criticó a la presidenta Dina Boluarte

Según Zahory, el conflicto surgió después de que expresara una crítica hacia la presidenta Dina Boluarte, lo que desató una serie de represalias de parte del personal administrativo de la institución.

"En el instituto nos han dicho que hoy vengamos a recibir al ministro de Trabajo aquí en el Polideportivo de Juanjuí (…) Bienvenida presidenta Dina. Mira esa cola. Están cobrando entrada creo. Una hora aquí y no llega nuestra queridísima presidenta", expresó la joven en un video que rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

Dos días después, el pasado sábado 2 de noviembre, la joven subió otro video en donde terminaría sorprendiendo a toda su comunidad. Denunció maltrato verbal por parte de las autoridades de su instituto.

"El director general, Manuel Moisés Vásquez Mosquera, de manera alterada y enojada, porque se le notaba en la mirada y en la forma en la que hablaba, me dijo 'a mí no me gustan las malagradecidas, a ti siempre te hemos apoyado cuando has necesitado de permiso te los hemos dado'", subrayó.

En efecto, la joven aceptó que la institución le había dado facilidades para cumplir con sus responsabilidades académicas en las veces que ella tenía que viajar por trabajo.

No obstante, lamentó la actitud del director de la entidad educativa. "Si quiero irme de la institución, que lo haga. Si quiero ir con la radio, la televisión, que haga lo que quiera, y que incluso si yo quiero, que me devuelvan el dinero de la institución por todo el tiempo que yo estuve estudiando ahí, que lo van a hacer, que no les importa", subrayó.

Indignación y lágrimas en el testimonio de la joven tiktoker

Tracy Zahory se mostró al borde de las lágrimas al hablar de la situación. La joven, visiblemente afectada, expresó su indignación por el trato que había recibido, señalando que era un atropello a su libertad de expresión y una violación a sus derechos como estudiante. Su testimonio rápidamente se viralizó, y muchos usuarios mostraron su solidaridad y apoyo.

"¿No se supone que estamos en un país democrático donde podemos expresar lo que sentimos o lo que pensamos si no estamos de acuerdo en algo?", destacó para indicar que el subdirector del referido instituto también la maltrató.