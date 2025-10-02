Rafael Cardozo vuelve a estar en el centro de la controversia tras unas declaraciones en televisión que generaron fuertes reacciones. El exchico reality restó protagonismo a la trayectoria de su expareja, Carol Reali, al asegurar que él fue clave en el inicio de su carrera en Perú. Sus palabras encendieron el debate en redes sociales y dividieron opiniones sobre su actitud hacia ‘Cachaza’.

Rafael Cardozo causó polémica al minimizar el éxito de su expareja, Carol Reali. El exchico reality dejó entrever en ‘América Hoy’ que, gracias a él, ‘Cachaza’ se dio a conocer, pues fue él quien la trajo al Perú.

"Hoy en día Cachaza triunfó acá, méritos de ella, pero fue el señor Rafael Cardozo que dio ese empujón, que la trajo acá, fui un puente para la oportunidad de ella que ella supo construir, yo la conocí en Brasil, la traje la Perú, yo la traje a ‘Esto es Guerra’, yo tuve una reunión previa con Peter Fajardo y ahí fue donde empezó toda la carrera de ‘Cachaza’ que se hizo conocida", sostuvo muy seguro minimizando el éxito de su exprometida.

Tras estas polémicas declaraciones que fueron cuestionadas por las conductoras del magazine, el influencer brasileño fue abordado por el reportero de ‘Amor y Fuego’ donde quiso aclarar lo mencionado.

"Yo fui el puente, después todos los méritos son de ella, lo que ha logrado, la carrera, la imagen que ha logrado es de ella", señaló.

Durante la transmisión, Cardozo aseguró que fue él quien impulsó la llegada de ‘Cachaza’ a la TV peruana. “Ella llegó a su crush gracias a Rafael Cardozo… la traje al Perú… yo la traje para Esto es Guerra”, afirmó, dejando claro que aún guarda resentimientos por lo ocurrido.