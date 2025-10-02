Wapa.pe
Cobradora ENFRENTA a policía para que pague su pasaje tras aumento de tarifas por extorsiones

Rafael Cardozo minimiza a 'Cachaza' y asegura que él la dio a conocer en Perú: "Fui yo quien la trajo a Perú"

Rafael Cardozo vuelve a ser protagonista tras declaraciones polémicas sobre su expareja, Carol Reali, minimizando su éxito en Perú en el programa ‘América Hoy’.

    Rafael Cardozo minimiza a 'Cachaza' y asegura que él la dio a conocer en Perú: "Fui yo quien la trajo a Perú"
    Rafael Cardozo minimiza a Carol Reali | Composición: Wapa / Captura de pantalla Instagram
    Rafael Cardozo minimiza a 'Cachaza' y asegura que él la dio a conocer en Perú: "Fui yo quien la trajo a Perú"

    Rafael Cardozo vuelve a estar en el centro de la controversia tras unas declaraciones en televisión que generaron fuertes reacciones. El exchico reality restó protagonismo a la trayectoria de su expareja, Carol Reali, al asegurar que él fue clave en el inicio de su carrera en Perú. Sus palabras encendieron el debate en redes sociales y dividieron opiniones sobre su actitud hacia ‘Cachaza’.

    Rafael Cardozo minimiza éxito de ‘Cachaza’ en Perú

    Rafael Cardozo causó polémica al minimizar el éxito de su expareja, Carol Reali. El exchico reality dejó entrever en ‘América Hoy’ que, gracias a él, ‘Cachaza’ se dio a conocer, pues fue él quien la trajo al Perú.

    "Hoy en día Cachaza triunfó acá, méritos de ella, pero fue el señor Rafael Cardozo que dio ese empujón, que la trajo acá, fui un puente para la oportunidad de ella que ella supo construir, yo la conocí en Brasil, la traje la Perú, yo la traje a ‘Esto es Guerra’, yo tuve una reunión previa con Peter Fajardo y ahí fue donde empezó toda la carrera de ‘Cachaza’ que se hizo conocida", sostuvo muy seguro minimizando el éxito de su exprometida.

    Tras estas polémicas declaraciones que fueron cuestionadas por las conductoras del magazine, el influencer brasileño fue abordado por el reportero de ‘Amor y Fuego’ donde quiso aclarar lo mencionado.

    "Yo fui el puente, después todos los méritos son de ella, lo que ha logrado, la carrera, la imagen que ha logrado es de ella", señaló.

    Rafael Cardozo vuelve a encender la polémica al recordar a ‘Cachaza’

    El compromiso de Carol Reali con André Bankoff continúa generando titulares y, esta vez, Rafael Cardozo no se quedó en silencio. El exchico reality reapareció en televisión para hablar de su expareja y sorprendió con revelaciones que dejaron en shock a los conductores y televidentes.

    Durante la transmisión, Cardozo aseguró que fue él quien impulsó la llegada de ‘Cachaza’ a la TV peruana. “Ella llegó a su crush gracias a Rafael Cardozo… la traje al Perú… yo la traje para Esto es Guerra”, afirmó, dejando claro que aún guarda resentimientos por lo ocurrido.

    El brasileño también confesó sentirse afectado al descubrir que el prometido de su ex fue desde siempre su interés romántico. “Ahora yo creo que estoy equivocadísimo. Si tú me dices que estuvo 10 años conmigo, pero tenía un crush, y a la primera oportunidad se fue con el crush, fueron 10 años desperdiciados”, expresó con evidente frustración.

    Rafael Cardozo minimiza a 'Cachaza' y asegura que él la dio a conocer en Perú: "Fui yo quien la trajo a Perú"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

