“La cara de la Dinamarca, no está soportando, Tati merecía todo”, “Dinamarca no está soportando, esa mirada que le da a Tati hermosa”, “Sabe que si entraba en el top 5 le pudo haber ganado, era obvio”, “Qué fuerte la mirada de Dinamarca, no veo mucha amabilidad”, “La mirada de las mil yardas”, “No parece que sea agradable”, “Ese saludo, casi poniéndole un stop”, “Mi Tati tan linda la saluda con tanto amor”, “La Miss Universo no está soportando”, “La Danesa no soporta”, “Esa Dinamarca, nada de reina tiene con esas caras no marcará historia”, se puede leer entre los tantos comentarios que observaron cómo reaccionó Miss Dinamarca.