Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Bad Bunny SACUDE el Super Bowl 2026: a qué hora es el show de medio tiempo y dónde verlo EN VIVO ONLINE

Darinka Ramírez arremete contra Farfán por no pagar la pensión escolar de su hija: "Me deja en la deriva"

Darinka Ramírez contó que ya pagó el colegio de su hija y aseguró que Farfán no la llama para saber qué más necesita la pequeña.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Darinka Ramírez arremete contra Farfán por no pagar la pensión escolar de su hija: "Me deja en la deriva"
    Darinka Ramírez enfrenta a Farfán y lo acusa de no pagar estudios de su hija. | Composición Wapa
    Darinka Ramírez arremete contra Farfán por no pagar la pensión escolar de su hija: "Me deja en la deriva"

    Darinka Ramírez volvió a pronunciarse públicamente y sumó nuevos detalles sobre la situación que enfrenta con Jefferson Farfán respecto a los gastos de su hija. En declaraciones al programa Arriba mi Gente, la joven madre aseguró que el exfutbolista no se ha comunicado con ella para asumir responsabilidades vinculadas al colegio de la menor, pese a que ya se realizaron pagos importantes relacionados con la educación de la pequeña.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Hijo de Dina Páucar tomó radical decisión con Yarita Lizeth tras revelar que tiene temor de perderlo

    Darinka revela que Farfán no asume gastos escolares de su hija

    Frente a cámaras, la influencer lanzó una clara indirecta al exfutbolista, remarcando que, pese a no tener su mismo nivel económico, ella sí asume los gastos de su hija. “Si no eres buen papá, no eres nada. Si yo no soy una persona millonaria, no tengo los mismo ingresos que él, puedo darle una buena vida, ¿por qué él no puede?, mi hija merece ser prioridad", expresó al inicio.

    Durante su entrevista con un reportero de Arriba mi Gente, Darinka Ramírez contó que ya inició un nuevo proceso para solicitar un aumento en la pensión de alimentos, debido a que los gastos se han incrementado ahora que su hija comenzará el nido.

    No hay ningún tipo de reacción, es lo peor. No me dio alternativas de colegios porque él bien sabe que una niña comienza a los 3 años su etapa escolar. No me ha hablado ni siquiera para abonar algo o comprarle sus cosas necesarias que cada niño tiene que llevar”, detalló con evidente molestia.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: André Silva se habría separado de su esposa Adriana Álvarez, hija de Michelle Alexander: "En caminos distintos"

    Además, aseguró que ha asumido sola todos los pagos relacionados con el colegio, ya que, según dijo, Jefferson Farfán no le responde.

    (¿No quiere apoyar?) No, no me ha dicho nada, yo ya pagué el tema del colegio (¿Aportó algo?) Cero y en el permiso notariado que yo le solicité para poder matricularla, me ha puesto como responsable económica, prácticamente me deja en la deriva porque son varios pagos que se hacen”, agregó.

    Darinka Ramírez confesó que Farfán  no pasa tiempo con su hija

    En otro momento, Darinka Ramírez contó que Jefferson Farfán ya no comparte tiempo de forma constante con su hija y señaló que las visitas son esporádicas. Según dio a entender, el exfutbolista no estaría dando prioridad a la menor.

    La ve cuando se acuerda prácticamente, cada dos o tres semanas, cada mes o dos meses. Lo único que yo deseo es que se preocupe por su hija porque no se tiene que comunicar conmigo. Es una niña que lo necesita, todas las personas ven que se va de viaje, que tiene cosas de marca y a su hija no le brinda ningún tipo prioridad. El papá que ama lo demuestra con hechos, ni económicamente, ni presencialmente, ni con nada”, concluyó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Darinka Ramírez arremete contra Farfán por no pagar la pensión escolar de su hija: "Me deja en la deriva"
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Flavia Laos enfurece y encara a Milenka por mala organización de show por presentación de canción

    Revelan la segunda FALTA GRAVE que Pamela López habría cometido contra sus hijos y que desató el pedido de PRISIÓN EFECTIVA

    Dayron Martin difunde insólita prueba que afirma que Pamela López habría sido su “amante” y la comparte en carta notarial

    Pamela Franco abadona Lima con su hija en medio de pedido de prisión efectiva para Pamela López

    Familia de Paul Michael enfurece contra Pamela Franco en medio de pedido de prisión efectiva contra Pamela López

    Lo más vistos en Farándula

    María Pía se incomoda con confesión íntima de Dafo sobre ella y Timoteo: "¡No vayas a decir nada!"

    Christian Cueva impone inesperada CONDICIÓN para salvar a Pamela López de la prisión efectiva: "Por el bien de sus hijos"

    Natalia Málaga sorprende con emotiva dedicatoria a Eva Ayllón por el día de su cumpleaños: "Te quiero..."

    ‘JB Noticias’ se burla de la cirugía de 'Mascaly' luciendo pañuelo, pero sucede algo "inesperado" que hace huir a todos

    Ariadna Vargas Llosa, nieta de Mario Vargas Llosa, sorprende al ingresar como candidata oficial del Miss Perú-USA 2026

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    d'Uchis Sweets & Cakes

    Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

    PRECIO

    S/ 79.90
    Comprar

    Q Spa & Wellness

    Full day Spa para uno o dos con masajes y más

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;