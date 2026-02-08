Darinka Ramírez contó que ya pagó el colegio de su hija y aseguró que Farfán no la llama para saber qué más necesita la pequeña.

Darinka Ramírez enfrenta a Farfán y lo acusa de no pagar estudios de su hija. | Composición Wapa

Darinka Ramírez enfrenta a Farfán y lo acusa de no pagar estudios de su hija. | Composición Wapa

Darinka Ramírez volvió a pronunciarse públicamente y sumó nuevos detalles sobre la situación que enfrenta con Jefferson Farfán respecto a los gastos de su hija. En declaraciones al programa Arriba mi Gente, la joven madre aseguró que el exfutbolista no se ha comunicado con ella para asumir responsabilidades vinculadas al colegio de la menor, pese a que ya se realizaron pagos importantes relacionados con la educación de la pequeña.

Darinka revela que Farfán no asume gastos escolares de su hija

Frente a cámaras, la influencer lanzó una clara indirecta al exfutbolista, remarcando que, pese a no tener su mismo nivel económico, ella sí asume los gastos de su hija. “Si no eres buen papá, no eres nada. Si yo no soy una persona millonaria, no tengo los mismo ingresos que él, puedo darle una buena vida, ¿por qué él no puede?, mi hija merece ser prioridad", expresó al inicio.

Durante su entrevista con un reportero de Arriba mi Gente, Darinka Ramírez contó que ya inició un nuevo proceso para solicitar un aumento en la pensión de alimentos, debido a que los gastos se han incrementado ahora que su hija comenzará el nido.

“No hay ningún tipo de reacción, es lo peor. No me dio alternativas de colegios porque él bien sabe que una niña comienza a los 3 años su etapa escolar. No me ha hablado ni siquiera para abonar algo o comprarle sus cosas necesarias que cada niño tiene que llevar”, detalló con evidente molestia.

Además, aseguró que ha asumido sola todos los pagos relacionados con el colegio, ya que, según dijo, Jefferson Farfán no le responde.

“(¿No quiere apoyar?) No, no me ha dicho nada, yo ya pagué el tema del colegio (¿Aportó algo?) Cero y en el permiso notariado que yo le solicité para poder matricularla, me ha puesto como responsable económica, prácticamente me deja en la deriva porque son varios pagos que se hacen”, agregó.

Darinka Ramírez confesó que Farfán no pasa tiempo con su hija

En otro momento, Darinka Ramírez contó que Jefferson Farfán ya no comparte tiempo de forma constante con su hija y señaló que las visitas son esporádicas. Según dio a entender, el exfutbolista no estaría dando prioridad a la menor.