Darinka Ramírez arremete contra Farfán por no pagar la pensión escolar de su hija: "Me deja en la deriva"
Darinka Ramírez volvió a pronunciarse públicamente y sumó nuevos detalles sobre la situación que enfrenta con Jefferson Farfán respecto a los gastos de su hija. En declaraciones al programa Arriba mi Gente, la joven madre aseguró que el exfutbolista no se ha comunicado con ella para asumir responsabilidades vinculadas al colegio de la menor, pese a que ya se realizaron pagos importantes relacionados con la educación de la pequeña.
Darinka revela que Farfán no asume gastos escolares de su hija
Frente a cámaras, la influencer lanzó una clara indirecta al exfutbolista, remarcando que, pese a no tener su mismo nivel económico, ella sí asume los gastos de su hija. “Si no eres buen papá, no eres nada. Si yo no soy una persona millonaria, no tengo los mismo ingresos que él, puedo darle una buena vida, ¿por qué él no puede?, mi hija merece ser prioridad", expresó al inicio.
Durante su entrevista con un reportero de Arriba mi Gente, Darinka Ramírez contó que ya inició un nuevo proceso para solicitar un aumento en la pensión de alimentos, debido a que los gastos se han incrementado ahora que su hija comenzará el nido.
“No hay ningún tipo de reacción, es lo peor. No me dio alternativas de colegios porque él bien sabe que una niña comienza a los 3 años su etapa escolar. No me ha hablado ni siquiera para abonar algo o comprarle sus cosas necesarias que cada niño tiene que llevar”, detalló con evidente molestia.
Además, aseguró que ha asumido sola todos los pagos relacionados con el colegio, ya que, según dijo, Jefferson Farfán no le responde.
“(¿No quiere apoyar?) No, no me ha dicho nada, yo ya pagué el tema del colegio (¿Aportó algo?) Cero y en el permiso notariado que yo le solicité para poder matricularla, me ha puesto como responsable económica, prácticamente me deja en la deriva porque son varios pagos que se hacen”, agregó.
Darinka Ramírez confesó que Farfán no pasa tiempo con su hija
En otro momento, Darinka Ramírez contó que Jefferson Farfán ya no comparte tiempo de forma constante con su hija y señaló que las visitas son esporádicas. Según dio a entender, el exfutbolista no estaría dando prioridad a la menor.
“La ve cuando se acuerda prácticamente, cada dos o tres semanas, cada mes o dos meses. Lo único que yo deseo es que se preocupe por su hija porque no se tiene que comunicar conmigo. Es una niña que lo necesita, todas las personas ven que se va de viaje, que tiene cosas de marca y a su hija no le brinda ningún tipo prioridad. El papá que ama lo demuestra con hechos, ni económicamente, ni presencialmente, ni con nada”, concluyó.