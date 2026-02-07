Alejandro Páucar apareció en sus redes sociales para compartir en último proyecto que tiene en conjunto de Yarita Lizeth.

Hijo de Dina Páucar tomó RADICAL DECISIÓN con Yarita Lizeth tras revelar que tiene TEMOR de perderlo | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Hijo de Dina Páucar tomó RADICAL DECISIÓN con Yarita Lizeth tras revelar que tiene TEMOR de perderlo | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

La cantante Yarita Lizeth Yanarico continúa acaparando titulares tras confirmar su romance con Alejandro Páucar, hijo de la reconocida artista Dina Páucar, y admitir públicamente el miedo que siente a perderlo. Ahora, fue el propio Alejandro quien volvió a aparecer en redes sociales para revelar el nuevo proyecto musical que viene impulsando junto a Yarita.

¿Qué decisión tomó Alejandro Páucar tras las declaraciones de Yarita Lizeth?

Desde su cuenta oficial de Instagram, el joven músico sorprendió al invitar a sus seguidores a respaldar el estreno de su primera canción en colaboración con la intérprete natural de Juliaca. “Vayan a YouTube”, escribió, generando expectativa entre sus fans.

El tema, titulado ‘Lobo solitario’, llegó acompañado de un videoclip en el que ambos protagonizan una historia romántica que culmina con un beso. Alejandro también compartió su emoción a través de Facebook:

“¡Y nació! Una linda canción junto a la gran Yarita Lizeth Yanarico Quispe. Lobo Solitario se encuentra disponible. Disfrútalo junto a tu persona especial”.

Tras el lanzamiento, los comentarios positivos no se hicieron esperar. Usuarios felicitaron a la pareja por unir el amor con la música:

“Cuando se comparte el arte, el amor es más bonito. Felicidades a los dos”,

“Hermosa canción Yarita y Alejandro. Dios guíe sus caminos y sigan siendo tan sencillos y humildes de corazón”,

“Vamos por más. Excelente Yarita Lizeth Yanarico y Alejandro Páucar. Excelente talento. Son los mejores. Muchos éxitos…”.

¿Qué edad tienen Yarita Lizeth Yanarico y Alejandro Páucar?

Yarita Lizeth Yanarico, conocida como “La Chinita del Amor”, nació el 28 de noviembre de 1989 en Juliaca, Perú. Con 36 años, se ha consolidado como una de las figuras más representativas del folklore peruano y una de las artistas vernaculares con mayor proyección internacional en los últimos años.