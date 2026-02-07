Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Bad Bunny SACUDE el Super Bowl 2026: a qué hora es el show de medio tiempo y dónde verlo EN VIVO ONLINE

Hijo de Dina Páucar tomó radical decisión con Yarita Lizeth tras revelar que tiene temor de perderlo

Alejandro Páucar apareció en sus redes sociales para compartir en último proyecto que tiene en conjunto de Yarita Lizeth. 

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Hijo de Dina Páucar tomó radical decisión con Yarita Lizeth tras revelar que tiene temor de perderlo
    Hijo de Dina Páucar tomó RADICAL DECISIÓN con Yarita Lizeth tras revelar que tiene TEMOR de perderlo | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Hijo de Dina Páucar tomó radical decisión con Yarita Lizeth tras revelar que tiene temor de perderlo

    La cantante Yarita Lizeth Yanarico continúa acaparando titulares tras confirmar su romance con Alejandro Páucar, hijo de la reconocida artista Dina Páucar, y admitir públicamente el miedo que siente a perderlo. Ahora, fue el propio Alejandro quien volvió a aparecer en redes sociales para revelar el nuevo proyecto musical que viene impulsando junto a Yarita.

    ¿Qué decisión tomó Alejandro Páucar tras las declaraciones de Yarita Lizeth?

    Desde su cuenta oficial de Instagram, el joven músico sorprendió al invitar a sus seguidores a respaldar el estreno de su primera canción en colaboración con la intérprete natural de Juliaca. “Vayan a YouTube”, escribió, generando expectativa entre sus fans.

    El tema, titulado ‘Lobo solitario’, llegó acompañado de un videoclip en el que ambos protagonizan una historia romántica que culmina con un beso. Alejandro también compartió su emoción a través de Facebook:

    “¡Y nació! Una linda canción junto a la gran Yarita Lizeth Yanarico Quispe. Lobo Solitario se encuentra disponible. Disfrútalo junto a tu persona especial”.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Yarita Lizeth emociona al dedicar romántica promesa a su novio Alejandro Páucar: "Te mereces todo"

    Tras el lanzamiento, los comentarios positivos no se hicieron esperar. Usuarios felicitaron a la pareja por unir el amor con la música:

    • “Cuando se comparte el arte, el amor es más bonito. Felicidades a los dos”,
    • “Hermosa canción Yarita y Alejandro. Dios guíe sus caminos y sigan siendo tan sencillos y humildes de corazón”,
    • “Vamos por más. Excelente Yarita Lizeth Yanarico y Alejandro Páucar. Excelente talento. Son los mejores. Muchos éxitos…”.

    ¿Qué edad tienen Yarita Lizeth Yanarico y Alejandro Páucar?

    Yarita Lizeth Yanarico, conocida como “La Chinita del Amor”, nació el 28 de noviembre de 1989 en Juliaca, Perú. Con 36 años, se ha consolidado como una de las figuras más representativas del folklore peruano y una de las artistas vernaculares con mayor proyección internacional en los últimos años.

    Sobre Alejandro Páucar, se conoce poco de su vida personal, ya que ha optado por mantener un perfil discreto en redes sociales. Sin embargo, en declaraciones previas sobre cómo conoció a Yarita, contó que ambos tenían 24 años en ese momento, lo que confirmaría que los dos son de la misma edad.

    SOBRE EL AUTOR:
    Hijo de Dina Páucar tomó radical decisión con Yarita Lizeth tras revelar que tiene temor de perderlo
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Hijo de Dina Páucar tomó radical decisión con Yarita Lizeth tras revelar que tiene temor de perderlo

    Shirley Arica es hospitalizada y revela su preocupante estado de salud

    Familia de Paul Michael enfurece contra Pamela Franco en medio de pedido de prisión efectiva contra Pamela López

    Revelan la segunda FALTA GRAVE que Pamela López habría cometido contra sus hijos y que desató el pedido de PRISIÓN EFECTIVA

    Samahara Lobatón revela preocupante estado de salud de su hijo menor: "Le contagió..."

    Lo más vistos en Farándula

    ¡La hace llorar! Hijo de Jefferson Farfán deja sin palabras a Melissa Klug con tremendo regalazo por su cumpleaños

    Dayron Martin difunde insólita prueba que afirma que Pamela López habría sido su “amante” y la comparte en carta notarial

    Mujeres trans revelan plantón en contra de Johanna San Miguel por comentarios señalados como “transfóbicos”

    ¿Qué dijo Gino Assereto tras ser vinculado con el tiktoker Valentino Palacios? Exchico reality manda mensaje

    Karla Tarazona exige requisito médico a Domínguez para poder tener una hija: "Tiene que desintoxicarse de la ‘pichicata’"

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;