Dina Páucar REAPARECIÓ con inesperado post luego de la ADVERTENCIA de Yarita Lizeth a su hijo ¿Qué dijo?

Dina Páucar reapareció en sus redes sociales y no dudó en “responder” a la advertencia que lanzó Yarita Lizeth a su hijo.

La artista Yarita Lizeth y el músico Alejandro Páucar, hijo de la reconocida cantante Dina Páucar, ha dado que hablar debido a que en las últimas horas se ha viralizado un video en el que Lizeth lanzó una fuerte advertencia al guitarrista delante de su madre. En medio de esta sorpresiva situación, Páucar reapareció a través de su cuenta de Instagram con un sorpresivo post.

¿Qué dijo Dina Páucar luego de la fuerte advertencia de Yarita Lizeth?

Durante una de sus últimas presentaciones en Bolivia, la popular ‘Chinita del Amor’ dejó a más de uno sorprendido al dedicar una canción cargada de romanticismo a su pareja. Sin embargo, lo que más dio que hablar fue la frase que lanzó instantes antes de interpretar el tema, donde confesó abiertamente su lado celoso.

Tras este episodio, la cantante de ‘Madre’ utilizó sus redes sociales para publicar un mensaje relacionado con el show que ofreció en Trujillo, evidenciando así que no emitirá comentarios sobre la reciente situación que involucra a su hijo y a Yarita.

“Un poco de lo que fue nuestra presentación en la hermosa tierra de Trujillo, donde celebramos los 16 años de mi ahijado Chitelo junto a su hermoso público quienes cantaron de inicio a fin”, se puede leer en la publicación.

¿Cuál fue la reacción de Dina Páucar sobre el romance de su hijo con Yarita Lizeth?

Yarita Lizeth y Alejandro Páucar oficializaron su relación hace pocos meses, por lo que muchos comenzaron a criticar cuál era la postura de Dina Páucar sobre el tema. Ante las muchas dudas, la artista decidió compartir un video junto a Lizeth en el que dice estar feliz con la unión.