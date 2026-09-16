Famosa exvedette peruana sufre GRAVE accidente automovilístico en Estados Unidos y se revela su estado: "No puedo caminar"

La exvedette peruana fue víctima de un accidente automovilístico en California y reveló las lesiones que sufrió tras el fuerte impacto.

Una reconocida exvedette peruana atraviesa un complicado momento luego de sufrir un violento accidente automovilístico en Estados Unidos, donde permanece hospitalizada mientras enfrenta una recuperación que podría extenderse durante varios meses. El choque le provocó importantes lesiones y la obligará a utilizar una silla de ruedas durante su proceso de rehabilitación.

Exvedette Mónica Adaro revela detalles del grave accidente automovilístico que sufrió

Mónica Adaro, recordada por su participación en espacios de humor de la televisión peruana durante los años 90, contó que el accidente se produjo el domingo 6 de septiembre en Stockton, California. La exvedette explicó que se encontraba manejando cuando otro vehículo terminó impactando directamente contra el suyo.

Mónica Adaro sufrió accidente en Estados Unidos

El hecho ocurrió en una ciudad situada aproximadamente a dos horas y media del lugar donde actualmente vive. De acuerdo con su testimonio, el conductor que ocasionó la colisión habría estado bajo los efectos del alcohol.

“Un hombre, ebrio, me chocó de frente y yo quedé atrapada en mi auto. Aún estoy en el Hospital San Joaquín General; la próxima semana me transfieren al San José. Me operaron; tuve fractura y reconstrucción de mis tobillos. Voy a usar silla de ruedas, no puedo caminar”, dijo en conversación con Trome.

La artista también explicó que su vehículo quedó completamente destruido como consecuencia del impacto. Mientras permanece internada, recibe atención especializada y deberá afrontar un proceso de rehabilitación para recuperar progresivamente su movilidad.

La exvedette señaló que actualmente cuenta con personal médico encargado de supervisar su tratamiento y cuidados. Según explicó, los especialistas estiman que podría volver a caminar en aproximadamente seis meses, aunque el tiempo dependerá de la respuesta de su cuerpo y de los avances que consiga durante las terapias.

“Tengo enfermeras para la medicina y cuidado intensivo. Me han dicho que posiblemente empiece a caminar en seis meses; depende de la terapia y cómo evolucione. Mi auto fue pérdida total”, expresó.

Sobre el conductor involucrado en el choque, Adaro informó que este fue detenido después del accidente. La exvedette recordó la gravedad del momento que atravesó y agradeció haber sobrevivido al impacto, además del respaldo que viene recibiendo de sus seres queridos.

“Esa bestia estaba borracha y conducía un Dodge Challenger; venía a velocidad. Ya lo arrestaron. La verdad, pasé por el túnel y sí, vi la luz. Felizmente, he salido con vida y me estaré recuperando poco a poco. Doy gracias a Dios por protegerme y continuar viva. Siempre cuento con la ayuda de mi hijo, el apoyo de mi mamá y todas las personas bellas que me quieren”, reclamó mientras agradecía por el apoyo de su familia.

¿Qué consecuencias tendrá el accidente para Mónica Adaro?

El accidente también tendrá repercusiones en los planes personales y profesionales de la exvedette. Según indicó, su representante legal viene evaluando las acciones correspondientes para solicitar una compensación por las consecuencias que le dejó el choque, especialmente porque deberá permanecer alejada de sus actividades laborales durante un periodo prolongado.

“Truncó mis planes laborales, familiares y mi estilo de vida se han convertido en descanso físico permanente”, añadió.

Adaro también describió los momentos de mayor tensión que experimentó tras quedar atrapada dentro del automóvil. El rescate se complicó debido a que las puertas del vehículo no podían abrirse y, posteriormente, sufrió un desmayo. A ello se suma el intenso dolor que viene enfrentando durante su recuperación.