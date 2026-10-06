Mónica Delta se gana el respeto del FANDOM ARMY con DRÁSTICA MEDIDA sobre BTS en Perú: “No vamos a decir ..."

Mónica Delta confirma la llegada de BTS a Lima y asegura que Latina Noticias no divulgará la ubicación de los miembros, acatando el pedido de privacidad de las Armys.

La llegada de BTS a Perú ha generado una gran expectativa entre sus seguidores. Los siete integrantes aterrizaron en Lima el 5 de octubre, preparándose para tres conciertos en el Estadio San Marcos. La comunidad Armys ha solicitado a los medios no divulgar información sobre la ubicación o actividades privadas del grupo.

Mónica Delta sorprendió durante la emisión de Latina Noticias al confirmar la presencia del grupo en Lima, pero eligió no informar sobre su alojamiento. Explicó que el noticiero respetaría la privacidad de los músicos, concentrándose en informar sobre sus conciertos en Perú.

Mónica Delta apoya privacidad para BTS

Mónica Delta discutió la llegada de BTS en Latina Noticias, resaltando la importancia mundial del grupo surcoreano. Confirmó su presencia en Lima y que se están preparando para shows en el Estadio San Marcos.

"Todos están muy emocionados por BTS. Este es un grupo musical que triunfa globalmente y ya está en nuestra capital", comentó en el programa.

Sin embargo, la periodista decidió no compartir datos sobre su localización, indicando que conocía detalles de su estadía que no revelaría, respetando el pedido de las Armys.

"No diremos dónde están, pero sí que se están preparando para sus tres conciertos en San Marcos", afirmó.

Armys elogian la postura de Mónica Delta

La decisión fue bien vista por ARMY Perú, que había pedido a fanáticos y medios no divulgar detalles sobre la estancia de los artistas en Lima.

Después de las declaraciones, varias fans apoyaron a Latina Noticias en redes sociales con mensajes como los mejores, gracias por respetar la privacidad y dando el ejemplo.

Otras seguidoras instaron a otros medios a seguir el mismo enfoque, expresando "Seré fiel, gracias por respetar" y "Dejémosles descansar y respetar".

La controversia con Gunter Rave: periodista hablará sobre detalles de BTS en Perú

La postura de Mónica Delta y Latina Noticias contrastó con la de Gunter Rave en Canal N, quien comentó la petición de las Armys mientras se mostraban imágenes de la llegada de BTS al aeropuerto Jorge Chávez.

En su intervención, el comunicador se refirió al deseo de las Armys de mantener en secreto los detalles del hotel y sitios de descanso de los músicos durante su visita.

"Vamos a ver qué más tienen preparado. Según las Armys, piden no divulgar dónde están ni molestarlos en el hotel", comentó el conductor.

Sin embargo, Rave afirmó que seguirían informando sobre las actividades de la banda en Lima.

"Respetan mucho, pero como periodistas mostramos las imágenes de BTS llegando. Eso es noticia", manifestó en el programa.