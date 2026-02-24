Carlos Alcántara sorprendió al ser abiertamente coqueto con Shirley Arica y al revelar que le gusta. Ante esto la popular ‘Chica realidad’ tuvo inesperada reacción durante entrevista.

La modelo e influencer Shirley Arica tuvo al jurado de ‘Yo Soy’, Carlos Alcántara, quien no dudó en contar más sobre su vida antes de volverse famoso y reveló algunos detalles de su vida privada. No obstante, lo que más captó la atención de los seguidores del canal de YouTube fueron los diversos piropos que el también actor le daba a Arica durante la hora de la conversación.

Carlos Alcántara le reveló a Shirley Arica que le atrae

Durante la hora de conversación, el recordado ‘Machín’ no dudó en lanzarle algunos piropos a la creadora de contenido y le reveló que aceptó reunirse con ella como pretexto para conocerla en persona.

“Te voy te voy a piropear (...) esto fue un pretexto para conocerte. Siempre te he visto desde que eras muy muy chibola. (...) Siempre me pareciste una chica con mucho temperamento para enfrentar tanta cosa. Tú te peleaste un montón, pero también apechugaste", comentó al comienzo, además de resaltar las cualidades de la modelo.

La entrevista siguió de manera orgánica, al punto que programaron una próxima salida para irse de fiesta, ya que Shirley expresó sus ganas de seguir disfrutando la vida.

Al acabar la charla, ‘Cachín’ aprovechó sus palabras de despedida para decirle a Shirley que le gustaba y ella, como nunca se mostró intimidad y nerviosa. “Oye, ¿qué está pasando? Me intimidaron", dijo con una risa nerviosa.

Shirley Arica habló sobre el momento difícil que pasó con su salud

Como se recuerda, hace varios días Shirley Arica reveló que estuvo varios días internada en una clínica local, debido a que los médicos le diagnosticaron cálculos renales.