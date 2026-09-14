Korina Rivadeneira reveló una publicación de Mario Hart Potestá , padre de Mario Hart, tras su separación. Descubre el inesperado calificativo que utilizó.

Papá de Mario Hart ASOMBRA al referirse a Korina Rivadeneira con INESPERADO calificativo tras controversial separación | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Papá de Mario Hart ASOMBRA al referirse a Korina Rivadeneira con INESPERADO calificativo tras controversial separación | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Luego de que Korina Rivadeneira compartiera el difícil momento que vivió con Mario Hart, acusándolo de presionarla para trabajar durante su embarazo, Mario Hart Potestá, el padre del piloto, dejó atónitos a muchos al referirse de manera sorprendente a su exnuera en redes sociales. ¿Qué ocurrió?

Padre de Mario Hart sorprende con comentario a Korina Rivadeneira tras separación

Korina Rivadeneira estuvo en el centro de la controversia hace poco, después de acusar públicamente a Mario Hart, hablando sobre las dificultades económicas que enfrentaron al nacer su hija, y sugiriendo que él la presionó para trabajar en esas circunstancias.

La venezolana afirmó que no recibió el apoyo esperado del piloto, aunque él mismo defendió que fue iniciativa de ella, apoyando su deseo de actuar, aunque implicara menos tiempo con su hija.

Los comentarios de Korina sorprendieron a la familia Hart, que siempre la ha tratado con cariño. Sin embargo, tras el revuelo y una reunión familiar en el cumpleaños de su hija, ocurrió algo inesperado que la propia Korina compartió.

El padre de Mario Hart compartió una imagen celebrando con su esposa en su cumpleaños, indicando que celebraron solos, sin sus hijos presentes. Aunque esto no se relaciona directamente con Korina, incluyó su nombre en una lista publicada en su cuenta, llamándola como una hija.

Padre de Mario Hart sorprende con comentario a Korina Rivadeneira tras separación

“Así terminó mi cumpleaños 65, al estilo Virgo, en la paz de Colán. Sólo con mi esposa, todos los hijos (Mario, Kori, Kari, Igor, Barbie, Ian, Sabri, Sergio) estaban fuera”, compartió en Instagram. La inclusión de Korina en este grupo sugiere que sigue siendo parte de la familia.