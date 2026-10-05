Resultados Lima 2026: ONPE procesa el 100% de actas y reporta cómo quedó la elección municipal

ONPE alcanzó el 100% de actas procesadas en Lima Metropolitana . Conoce qué ocurre con las actas observadas, dónde ver el conteo oficial y cuándo habría segunda vuelta regional.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha anunciado el 29 de noviembre como la fecha oficial para una eventual segunda vuelta a nivel regional. | Composición Wapa

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha anunciado el 29 de noviembre como la fecha oficial para una eventual segunda vuelta a nivel regional. | Composición Wapa

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que alcanzó el 100% de actas procesadas para las elecciones de alcalde y regidores de Lima Metropolitana, tras los comicios regionales y municipales realizados el domingo 4 de octubre.

Sin embargo, llegar al 100% de actas procesadas no implica necesariamente que todos los votos ya estén contabilizados de manera definitiva. Según la información difundida por la entidad electoral, 7.301 actas fueron derivadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE) para su respectiva evaluación.

Una vez que estos organismos resuelvan las observaciones, las actas correspondientes podrán regresar al sistema para continuar con el cómputo electoral.

¿Dónde consultar los resultados oficiales de la ONPE?

Los ciudadanos pueden seguir en tiempo real el avance del conteo de Lima Metropolitana y del resto del país mediante la plataforma oficial habilitada para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La ONPE precisó que esta web presenta información actualizada conforme avanza el procesamiento.

Link oficial de resultados ONPE:

Consultar resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026

La entidad recomienda consultar sus plataformas oficiales para evitar información desactualizada o cifras que no correspondan al cómputo electoral.

¿Por qué algunas actas todavía no ingresan al conteo definitivo?

Cuando un acta presenta observaciones, puede ser enviada al Jurado Electoral Especial para que determine cómo debe resolverse. Después de emitirse la decisión correspondiente, el documento retorna al proceso electoral para ser nuevamente procesado y, cuando corresponda, contabilizado.

La propia ONPE ha explicado que una acta devuelta por un JEE puede aparecer temporalmente como pendiente antes de ser procesada nuevamente.

Por ello, el porcentaje de actas procesadas debe diferenciarse del porcentaje de actas contabilizadas al momento de interpretar los resultados.

¿Cuándo habrá segunda vuelta para gobernadores regionales?

La legislación electoral establece que una fórmula para gobernador y vicegobernador necesita obtener al menos el 30% de los votos válidos para ser elegida en primera vuelta.

Si ninguna fórmula alcanza ese porcentaje, las dos con mayor votación deben disputar una segunda elección regional. La Ley de Elecciones Regionales establece que esta se realiza dentro de los 30 días calendario siguientes a la proclamación de los cómputos oficiales.

De acuerdo con la programación prevista para las ERM 2026, una eventual segunda elección regional se realizaría el 29 de noviembre en aquellas jurisdicciones donde se cumpla esta condición.