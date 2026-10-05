Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - ¿Tu LOCAL de VOTACIÓN ha CAMBIADO? Reniec aprueba link para confirmar tu dirección en PADRÓN ELECTORAL antes de elecciones

Resultados Lima 2026: ONPE procesa el 100% de actas y reporta cómo quedó la elección municipal

ONPE alcanzó el 100% de actas procesadas en Lima Metropolitana. Conoce qué ocurre con las actas observadas, dónde ver el conteo oficial y cuándo habría segunda vuelta regional.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Resultados Lima 2026: ONPE procesa el 100% de actas y reporta cómo quedó la elección municipal
    El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha anunciado el 29 de noviembre como la fecha oficial para una eventual segunda vuelta a nivel regional. | Composición Wapa
    Resultados Lima 2026: ONPE procesa el 100% de actas y reporta cómo quedó la elección municipal

    La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que alcanzó el 100% de actas procesadas para las elecciones de alcalde y regidores de Lima Metropolitana, tras los comicios regionales y municipales realizados el domingo 4 de octubre.

    Sin embargo, llegar al 100% de actas procesadas no implica necesariamente que todos los votos ya estén contabilizados de manera definitiva. Según la información difundida por la entidad electoral, 7.301 actas fueron derivadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE) para su respectiva evaluación.

    Una vez que estos organismos resuelvan las observaciones, las actas correspondientes podrán regresar al sistema para continuar con el cómputo electoral.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ES OFICIAL | Confirman SEGUNDA VUELTA en las Elecciones Regionales 2026: Las 14 regiones que volverán a las URNAS

    ¿Dónde consultar los resultados oficiales de la ONPE?

    Los ciudadanos pueden seguir en tiempo real el avance del conteo de Lima Metropolitana y del resto del país mediante la plataforma oficial habilitada para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La ONPE precisó que esta web presenta información actualizada conforme avanza el procesamiento.

    Link oficial de resultados ONPE:

    Consultar resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026

    La entidad recomienda consultar sus plataformas oficiales para evitar información desactualizada o cifras que no correspondan al cómputo electoral.

    ¿Por qué algunas actas todavía no ingresan al conteo definitivo?

    Cuando un acta presenta observaciones, puede ser enviada al Jurado Electoral Especial para que determine cómo debe resolverse. Después de emitirse la decisión correspondiente, el documento retorna al proceso electoral para ser nuevamente procesado y, cuando corresponda, contabilizado.

    La propia ONPE ha explicado que una acta devuelta por un JEE puede aparecer temporalmente como pendiente antes de ser procesada nuevamente.

    Por ello, el porcentaje de actas procesadas debe diferenciarse del porcentaje de actas contabilizadas al momento de interpretar los resultados.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Caso 'China Polo': mujer implicada en su crimen muere en Venezuela

    ¿Cuándo habrá segunda vuelta para gobernadores regionales?

    La legislación electoral establece que una fórmula para gobernador y vicegobernador necesita obtener al menos el 30% de los votos válidos para ser elegida en primera vuelta.

    Si ninguna fórmula alcanza ese porcentaje, las dos con mayor votación deben disputar una segunda elección regional. La Ley de Elecciones Regionales establece que esta se realiza dentro de los 30 días calendario siguientes a la proclamación de los cómputos oficiales.

    De acuerdo con la programación prevista para las ERM 2026, una eventual segunda elección regional se realizaría el 29 de noviembre en aquellas jurisdicciones donde se cumpla esta condición.

    Las estimaciones difundidas inicialmente por encuestadoras apuntaron a varias regiones donde ningún candidato habría superado el 30%, pero la definición de cuáles irán efectivamente a segunda elección dependerá de los resultados oficiales y de la proclamación correspondiente.

    SOBRE EL AUTOR:
    Resultados Lima 2026: ONPE procesa el 100% de actas y reporta cómo quedó la elección municipal
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Caso 'China Polo': mujer implicada en su crimen muere en Venezuela

    ES OFICIAL | Confirman SEGUNDA VUELTA en las Elecciones Regionales 2026: Las 14 regiones que volverán a las URNAS

    15 Animes para adultos que encuentras en Crunchyroll

    Resultados ONPE 2026: conoce el LINK OFICIAL para saber quién va ganando en tu distrito y región

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 21.90
    Comprar

    La Bistecca

    Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Farenet

    REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

    PRECIO

    S/ 84.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;