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Caso 'China Polo': mujer implicada en su crimen muere en Venezuela

Alexandra Toro Montezuma, partícipe en el crimen de la periodista conocida como la 'China Polo' en Caraz, murió en un accidente de tránsito.

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    Caso 'China Polo': mujer implicada en su crimen muere en Venezuela
    Caso 'China Polo'
    Caso 'China Polo': mujer implicada en su crimen muere en Venezuela

    Tras su implicación en el asesinato de la candidata y periodista Susy Aponte Polo, conocida como 'China Polo', Alexandra Toro Montezuma y Adrián Azuaje Solís, ambos venezolanos, escaparon de Perú hacia Venezuela. Sin embargo, el autobús en el que viajaban chocó en el estado de Portuguesa, resultando en la muerte de Toro. Azuaje quedó gravemente herido.

    Adrián Azuaje dirigió al grupo que se hospedó en un hotel de Caraz para seguir y asesinar a 'China Polo' el 19 de septiembre, junto a Toro Montezuma y el sicario Luis Obispo Díaz.

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    El primero de octubre, trece días después del asesinato, el autobús de la línea Ruteros de Venezuela que trasladaba a Azuaje, Toro y su hija de cuatro años, chocó contra un separador vial.

    China Polo La Republica
    China Polo La Republica

    El accidente volcó el vehículo en la autopista General José Antonio Páez, cerca del caserío Tierra Buena, municipio Guanare, Portuguesa.

    Un accidente en Portuguesa, en Venezuela, dejó a Alexandra Toro y su hija fallecidas, mientras Azuaje resultó gravemente herido. Foto: Portuguesa al Día
    Un accidente en Portuguesa, en Venezuela, dejó a Alexandra Toro y su hija fallecidas, mientras Azuaje resultó gravemente herido. Foto: Portuguesa al Día

    La fuga final

    De acuerdo a la policía y la prensa local, Alexandra Toro y su hija fallecieron en el accidente, mientras que Adrián Azuaje sobrevivió con serias lesiones.

    Imágenes de seguridad del hotel donde los extranjeros se hospedaron el 15 de septiembre, muestran a Adrián Azuaje, Toro Montezuma, Luis Obispo Díaz y un cuarto individuo conocido como Morocho, quienes vigilaban y protegían al asesino el día del crimen.

    Alexandra Toro, pareja de Azuaje, contaba con el respaldo financiero de su hermanastro Ronald Toro Ardila desde Lima.

    Al intentar escapar tras el asesinato, Luis Obispo fue detenido a balazos, lo que permitió su arresto policial.

    Luis Obispo confesó durante los interrogatorios, implicando a Azuaje, Alexandra Toro y Ronald Toro.

    La pareja de venezolanos, Adrián Azuaje y Alexandra Toro, huyeron de Perú tras el asesinato de la periodista Susy Aponte Polo. Foto: difusión
    La pareja de venezolanos, Adrián Azuaje y Alexandra Toro, huyeron de Perú tras el asesinato de la periodista Susy Aponte Polo. Foto: difusión

    Regreso a Venezuela

    La captura inmediata del sicario obligó a Azuaje y Toro a salir rápidamente de Perú, mostrando así su implicación en la muerte de Susy Aponte Polo.

    Durante una audiencia, el fiscal Raúl Godo Sedán expuso la solicitud de prisión preventiva contra Luis Obispo y Ronald Toro. El abogado de Ronald, Eduardo Medina, mencionó la muerte de Alexandra Toro y la gravedad de las heridas de Azuaje.

    La policía peruana verificó los datos con la Policía Bolivariana.

    La detención de Azuaje será clave para revelar quiénes lo contrataron para matar a 'China Polo'.

    Desde San Cristóbal, Venezuela, Adrián Azuaje y Alexandra Toro, acompañados de su hija, se dirigieron hacia Maracay, Aragua.

    En la lista de pasajeros, Adrián Azuaje Solís aparecía como Adrián Solís, con 23 años, y Alexandra Toro Montezuma como B’Angel Toro Montesinos.

    En declaraciones a la División de Investigación de Homicidios de Huaraz y Lima, Luis Obispo informó que Azuaje lo contactó para asesinar a 'China Polo', a través de una venezolana conocida como 'Gocha', por 15.000 soles.

    Prisión preventiva

    Concluidos los 15 días de detención provisional de Luis Obispo Díaz y Ronald Toro Ardila por el homicidio de Susy Aponte Polo, la justicia dictó 18 meses de prisión preventiva para ambos, según la petición fiscal.

    La segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas señala a Luis Obispo como responsable directo del asesinato de 'China Polo'.

    La fiscalía sustenta la solicitud en el alto riesgo de fuga de Luis Obispo, dado su estatus de extranjero y su intento de huida tras el crimen.

    En cuanto a Ronald Toro, el fiscal lo identificó como financiador del sicario, manejando gastos de traslado, hospedaje y más, lo cual podría facilitar una fuga.

    A diferencia de Luis Obispo, Ronald Toro podría tener conexiones con el autor intelectual detrás del asesinato de 'China Polo'.

    SOBRE EL AUTOR:
    Caso 'China Polo': mujer implicada en su crimen muere en Venezuela
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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