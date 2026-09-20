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Asesinato de la “China Polo”: Fiscalía confirma tres detenidos, incluido presunto financista

El fiscal Tomás Gálvez confirmó que hay tres detenidos relacionados con el asesinato de Susy Aponte, conocida como La China Polo. Entre ellos, el supuesto financista del crimen y el transportista del sicario.

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    Asesinato de la “China Polo”: Fiscalía confirma tres detenidos, incluido presunto financista
    Gálvez informó que se ha detenido a tres presuntos implicados en el asesinato de la periodista. Foto: composición LR
    Asesinato de la “China Polo”: Fiscalía confirma tres detenidos, incluido presunto financista

    Tomás Gálvez, el fiscal de la Nación, informó sobre la detención de tres personas vinculadas al asesinato de La China Polo, nombre con el que se conocía a Susy Aponte, quien era periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash.

    En una entrevista con RPP, Gálvez expresó que se ha realizado la captura tanto del supuesto financista como de la persona señalada por transportar al asesino antes del atentado contra Aponte. Recordó además la detención del presunto sicario directamente involucrado. "El sicario ya está detenido, al igual que un supuesto financista", indicó.

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    El fiscal destacó que estas capturas recientes fueron posibles gracias al esfuerzo conjunto entre la Fiscalía y la Policía Nacional del Perú. Sin embargo, en cuanto al papel del presunto financista, Gálvez mostró cautela al subrayar que se trata de una pista en la investigación actual, por ahora solamente es una presunción.

    Nueve días antes del crimen, Aponte Polo denunció amenazas y señaló al general PNP, Víctor Revoredo

    El diez de setiembre, Aponte Polo publicó un video en redes denunciando amenazas y acoso. La candidata al GORE Áncash por Socios por Áncash responsabilizó al general PNP Víctor Revoredo en caso de sufrir algún daño.

    Ante lo sucedido, Valentín Fernández, también candidato por el movimiento, manifestó estar consternado y solicitó una investigación que sea rápida, independiente y exhaustiva.

    Por otro lado, el Gobierno Regional de Áncash repudió el crimen y solicitó a la Policía y al Ministerio del Interior esfuerzos conjuntos para apresar a los implicados. Asimismo, anunció una convocatoria urgente del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana para asegurar la protección de los candidatos.

    SOBRE EL AUTOR:
    Asesinato de la “China Polo”: Fiscalía confirma tres detenidos, incluido presunto financista
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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