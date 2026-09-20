General PNP Víctor Revoredo deja la Dirincri un día después del asesinato de la “China Polo”

El cambio fue publicado en El Peruano: Revoredo asumirá la Dirección de Asuntos Internacionales y Ricardo Espinoza Cuestas tomará la Dirincri. La periodista Susy Aponte había culpado a Revoredo de amenazas en su contra días antes de su muerte.

Cambio se da tras el asesinato de la periodista Susy Aponte, quien señaló días antes a Revoredo como presunto autor de amenazas de muerte en su contra. Foto: composición LR

Cambio se da tras el asesinato de la periodista Susy Aponte, quien señaló días antes a Revoredo como presunto autor de amenazas de muerte en su contra. Foto: composición LR

El general de la Policía Nacional Víctor Revoredo dejó su cargo en la Dirincri un día después del asesinato de Susy Aponte Polo, periodista y candidata conocida como 'China Polo'. Ahora pasará a la Dirección de Asuntos Internacionales. El cambio, motivado por una 'necesidad del servicio', fue oficializado por el Ministerio del Interior mediante la Resolución Suprema N° 234-2026-IN, publicada en El Peruano.

Aponte Polo participaba en la campaña para el Gobierno Regional de Áncash y fue asesinada a tiros el 19 de septiembre en Caraz. Una semana antes, publicó un video declarando: "Han ordenado un atentado contra mi persona", mencionando directamente a Revoredo y relatando que había recibido llamadas amenazantes desde tres prisiones.

Días antes de esta decisión, el nuevo comandante general Fredy López expresó que revisaría el desempeño de los directores antes de realizar cambios. Al indagar sobre la situación de Revoredo en la Dirincri, respondió que analizaría el rendimiento y productividad de cada director, sin especificar nombres.

El general Ricardo Espinoza Cuestas, quien lideraba la Región Policial La Libertad, será el sucesor de Revoredo. Espinoza se centrará en la cooperación internacional policial, tareas asignadas a su nueva dirección. Este movimiento afecta a más de veinte oficiales generales.

El video de China Polo señalando a Víctor Revoredo

Una semana antes de ser asesinada, Susy Aponte Polo, conocida como 'China Polo', subió un video a su canal de YouTube denunciando acoso y comunicaciones desde tres cárceles con alertas sobre un atentado inminente, que vinculó al general Víctor Revoredo, entonces encargado de la Dirincri.

Aseguró haber denunciado estas amenazas formalmente, afirmando también que su teléfono estaba intervenido, pero insistió en continuar con su labor periodística, conocida por exponer casos de corrupción en la región.

Controversias durante la gestión de Revoredo en la Dirincri

Revoredo asumió como jefe de la Dirincri el 1 de enero de 2026, defendió decisiones pese a críticas tras un ataque en Trujillo el 30 de agosto que dejó cuatro muertos y un secuestrado. La Policía detuvo a cinco sospechosos presentándolos públicamente antes de finalizar las pericias.

El 7 de septiembre, cuestionado por una periodista sobre esta presentación, Revoredo interrumpió una entrevista en vivo al admitir que el análisis completo tomaría 15 días, debido a investigaciones preliminares en curso.

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, también expresó inquietudes sobre la validez de los interrogatorios y criticó la exposición prematura de los sospechosos. Revoredo defendió la legalidad de estas acciones como "diligencias urgentes".