Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - ¡ALERTA! Minsa ordena RETIRAR dos marcas de AGUA de mesa contaminadas con bacterias: ¡NO LAS TOMES!

General PNP Víctor Revoredo deja la Dirincri un día después del asesinato de la “China Polo”

El cambio fue publicado en El Peruano: Revoredo asumirá la Dirección de Asuntos Internacionales y Ricardo Espinoza Cuestas tomará la Dirincri. La periodista Susy Aponte había culpado a Revoredo de amenazas en su contra días antes de su muerte.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    General PNP Víctor Revoredo deja la Dirincri un día después del asesinato de la “China Polo”
    Cambio se da tras el asesinato de la periodista Susy Aponte, quien señaló días antes a Revoredo como presunto autor de amenazas de muerte en su contra. Foto: composición LR
    General PNP Víctor Revoredo deja la Dirincri un día después del asesinato de la “China Polo”

    El general de la Policía Nacional Víctor Revoredo dejó su cargo en la Dirincri un día después del asesinato de Susy Aponte Polo, periodista y candidata conocida como 'China Polo'. Ahora pasará a la Dirección de Asuntos Internacionales. El cambio, motivado por una 'necesidad del servicio', fue oficializado por el Ministerio del Interior mediante la Resolución Suprema N° 234-2026-IN, publicada en El Peruano.

    Aponte Polo participaba en la campaña para el Gobierno Regional de Áncash y fue asesinada a tiros el 19 de septiembre en Caraz. Una semana antes, publicó un video declarando: "Han ordenado un atentado contra mi persona", mencionando directamente a Revoredo y relatando que había recibido llamadas amenazantes desde tres prisiones.

    wapa.pe

    PUEDES VER: “La China” Polo había denunciado a Víctor Revoredo días antes de ser asesinada: “Ha ordenado un atentado contra mi persona”

    Días antes de esta decisión, el nuevo comandante general Fredy López expresó que revisaría el desempeño de los directores antes de realizar cambios. Al indagar sobre la situación de Revoredo en la Dirincri, respondió que analizaría el rendimiento y productividad de cada director, sin especificar nombres.

    El general Ricardo Espinoza Cuestas, quien lideraba la Región Policial La Libertad, será el sucesor de Revoredo. Espinoza se centrará en la cooperación internacional policial, tareas asignadas a su nueva dirección. Este movimiento afecta a más de veinte oficiales generales.

    El video de China Polo señalando a Víctor Revoredo

    Una semana antes de ser asesinada, Susy Aponte Polo, conocida como 'China Polo', subió un video a su canal de YouTube denunciando acoso y comunicaciones desde tres cárceles con alertas sobre un atentado inminente, que vinculó al general Víctor Revoredo, entonces encargado de la Dirincri.

    Aseguró haber denunciado estas amenazas formalmente, afirmando también que su teléfono estaba intervenido, pero insistió en continuar con su labor periodística, conocida por exponer casos de corrupción en la región.

    Controversias durante la gestión de Revoredo en la Dirincri

    Revoredo asumió como jefe de la Dirincri el 1 de enero de 2026, defendió decisiones pese a críticas tras un ataque en Trujillo el 30 de agosto que dejó cuatro muertos y un secuestrado. La Policía detuvo a cinco sospechosos presentándolos públicamente antes de finalizar las pericias.

    El 7 de septiembre, cuestionado por una periodista sobre esta presentación, Revoredo interrumpió una entrevista en vivo al admitir que el análisis completo tomaría 15 días, debido a investigaciones preliminares en curso.

    El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, también expresó inquietudes sobre la validez de los interrogatorios y criticó la exposición prematura de los sospechosos. Revoredo defendió la legalidad de estas acciones como "diligencias urgentes".

    Sus comentarios a la prensa causaron controversias adicionales, como cuando bromeó con "Que viva el Perú" tras preguntas sobre los arrestados. El senador Percy Osorio solicitó una evaluación psicológica para Revoredo tras declaraciones sobre la resocialización de jóvenes implicados en bandas criminales.

    SOBRE EL AUTOR:
    General PNP Víctor Revoredo deja la Dirincri un día después del asesinato de la “China Polo”
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    “La China” Polo había denunciado a Víctor Revoredo días antes de ser asesinada: “Ha ordenado un atentado contra mi persona”

    ¡ATENCIÓN AFILIADOS! EsSalud entrega importante BENEFICIO económico por este motivo: consulta con tu DNI si te corresponde

    Fiscalía ABRE INVESTIGACIÓN contra Milagros Leiva por revelar identidad de víctima del Liceo Naval

    15 Animes para adultos que encuentras en Crunchyroll

    Milagros Leiva comete FATAL error al revelar EN VIVO IDENTIDAD de menor agredido en Liceo Naval y pide perdón "DE RODILLAS"

    Ofertas

    Paradox Park

    Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

    PRECIO

    S/ 89.00
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 21.90
    Comprar

    Fun Jungle

    Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

    PRECIO

    S/ 28.90
    Comprar

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;