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“La China” Polo había denunciado a Víctor Revoredo días antes de ser asesinada: “Ha ordenado un atentado contra mi persona”

Susy Aponte, candidata regional en Áncash, había denunciado que el general PNP Víctor Revoredo planeaba atentar contra su vida, semanas antes de su asesinato.

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    “La China” Polo había denunciado a Víctor Revoredo días antes de ser asesinada: “Ha ordenado un atentado contra mi persona”
    China Polo acusó a Víctor Revoredo
    “La China” Polo había denunciado a Víctor Revoredo días antes de ser asesinada: “Ha ordenado un atentado contra mi persona”

    Susy Aponte Polo, conocida como 'La China Polo', y quien aspiraba a un cargo político, fue asesinada a tiros en un mercado de Caraz, Áncash, mientras desarrollaba actividades de campaña para el partido Socios por Áncash.

    Mientras caminaba con sus seguidores, un atacante le disparó en la cabeza, acabando con su vida e hiriendo a otras personas. Poco después, la Policía Nacional detuvo a un sospechoso del ataque. Videos en redes sociales muestran que Aponte había sido advertida que el general PNP Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), estaría detrás de un plan para eliminarla.

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    Las amenazas previas y los señalamientos hacia altos mandos

    Anunciando nueve días antes del ataque, Susy Aponte relató al público un presunto intento de asesinato en su contra. El 10 de septiembre compartió en sus redes que llamadas desde tres cárceles la pusieron en alerta sobre un plan para su muerte.

    En esa declaración, la candidata responsabilizó específicamente a Víctor Revoredo Farfán y mencionó que había realizado la denuncia formalmente.

    “Estoy siendo acosada, intimidada. Víctor Revoredo Farfán ha planificado un atentado contra mí. (…) Recibí tres llamadas desde diferentes penales. (…) Ya denuncié en las entidades requeridas. A usted le digo, señor Revoredo: afrontemos esto como adultos, no cobardemente. ¿Por qué el temor? ¿Que exhiba sus actos ilícitos?”, afirmó en el video.

    También acusó a altos mandos policiales y fiscales, al señalar que “con cada publicación en TikTok, aterro a estos corruptos, a los altos mandos actuales. (…) Esta mafia que denuncio quiere silenciarme. Es un hecho”.

    Asimismo, afirmó que Óscar Arriola estaría involucrado con la agrupación delictiva 'La Jauría' e incluso pidió a Keiko Fujimori medidas para su protección. “Sepa usted, señora presidenta, que el miedo a 'San Arriola' es que 'La China Polo' siga exponiendo a su grupo criminal conocido como 'La Jauría'. Sea responsable, señora presidenta. Esta es nuestra realidad; mientras ustedes están bien protegidos, nosotros estamos vulnerables”, señaló Aponte, seis días antes de ser asesinada.

    Las autoridades investigan si estas denuncias vinculadas están conectadas con el homicidio. Paralelamente, el grupo de prensa de su programa exigió justicia mediante un comunicado. “No buscamos solo al ejecutor, queremos identificar a quien planeó su asesinato”, dice el mensaje.

    SOBRE EL AUTOR:
    “La China” Polo había denunciado a Víctor Revoredo días antes de ser asesinada: “Ha ordenado un atentado contra mi persona”
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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