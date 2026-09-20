Exintegrante de ‘La Voz Perú’ sufre derrame cerebral y queda con fuertes secuelas: “Le ha afectado el habla”

Una recordada figura de ‘ La Voz Perú ’ atraviesa un delicado momento tras sufrir un derrame cerebral que afectó su movilidad y habla.

Exparticipante de 'La Voz Perú' preocupa por delicado estado de salud | Composición Wapa - Difusión

Exparticipante de 'La Voz Perú' preocupa por delicado estado de salud | Composición Wapa - Difusión

Una conocida figura vinculada a ‘La Voz Perú’ atraviesa un delicado momento de salud que ha generado preocupación entre sus seguidores. El artista se encuentra alejado de las pantallas y actualmente enfrenta las consecuencias de una inesperada complicación médica. Su familia decidió comunicar lo ocurrido a través de las redes sociales y pidió el apoyo de quienes han seguido su trayectoria. ¿Qué le pasó y cuáles son las secuelas que presenta tras este complicado episodio?

Exintegrante de 'La Voz Perú' sufre derrame cerebral y presenta secuelas

La situación de salud de Jesús Rodríguez fue revelada mediante una publicación realizada en sus propias redes sociales. Su esposa decidió compartir una fotografía del productor y músico para informar a las personas cercanas y a quienes siguen su trayectoria sobre el episodio que atravesó recientemente.

Jesús 'El Viejo' Rodríguez sufrió un derrame cerebral

Según explicó la pareja del artista, Rodríguez sufrió un derrame cerebral que ocasionó dificultades temporales para hablar y afectó la movilidad de uno de sus brazos. La publicación estuvo acompañada por una imagen en la que se observa al recordado productor mientras permanece en una cama médica.

"El viejo me pidió que tome está foto y la ponga en sus mismas redes para que la gente que tanto lo quiere y lo sigue sepa su situación, ha sufrido un pequeño derrame cerebral el cual le ha afectado temporalmente el habla y la movilidad del brazo izquierdo", se lee en el mensaje compartido en Instagram.

A pesar de la complicación que enfrenta, su esposa destacó la fortaleza con la que el músico ha afrontado diferentes situaciones a lo largo de los últimos años. También transmitió un mensaje de esperanza sobre su recuperación y pidió a sus seguidores que lo acompañen con oraciones y buenos deseos.

" (...) Y saldrá de esta como de todas las que ha salido con la misma fuerza y ganas ¡Les pedimos sus oraciones y buenas vibras!", puede leerse acompañado de una foto del productor del reality de canto mientras se encuentra en una cama médica y se despide con la señal de 'Paz y amor'.

¿Qué enfermedad padece Jesús ‘El Viejo’ Rodríguez?

El delicado episodio de salud que atraviesa Jesús Rodríguez se suma a una larga batalla médica que el productor enfrenta desde hace varios años. El artista fue diagnosticado en 2010 con Von Hippel-Lindau, una enfermedad genética poco frecuente.

Tiempo después, Rodríguez recibió otro duro diagnóstico: cáncer renal bilateral. Como consecuencia de las complicaciones derivadas de esta enfermedad, perdió ambos riñones y actualmente necesita someterse a diálisis para mantenerse con vida.