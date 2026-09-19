¡NO PUDO MÁS! Milagros Leiva toma RADICAL DECISIÓN tras su TERRIBLE ERROR al EXPONER la IDENTIDAD del menor agredido en caso Liceo Naval

Milagros Leiva sorprendió al tomar una fuerte medida tras la ola de críticas que recibió por exponer la identidad del menor víctima de agresión por estudiantes del Liceo Naval.

Milagros Leiva reacciona a críticas por revelar nombre del menor agredido en caso de Liceo Naval | Composición Wapa

Milagros Leiva reacciona a críticas por revelar nombre del menor agredido en caso de Liceo Naval | Composición Wapa

La periodista Milagros Leiva tomó una desesperada medida luego de que le llovieran las críticas por cometer imperdonable error durante su reciente programa. Todo ocurrió cuando la comunicadora se refería al caso del Liceo Naval y esta expusiera por equivocación el nombre del menor agredido por estudiantes de la institución. Pese a que se disculpó con los familiares de la víctima, la mujer de televisión no escapó de los comentarios negativos y tuvo que tomar cartas al respecto. ¿Qué hizo?

Milagros Leiva toma drástica decisión tras exponer identidad de menor agredido en Liceo Naval

La conductora de noticias Milagros Leiva tomó la radical decisión de cerrar el espacio para los comentarios en sus publicaciones de Instagram tras recibir duras críticas por revelar la identidad de un menor de edad involucrado en una denuncia de agresión en el Liceo Naval.

La periodista Milagros Leiva eliminó la opción de comentarios en sus fotos

Cabe recordar que Milagros Leiva abordó anteriormente el caso del Liceo Naval en su espacio en Panamericana Televisión, donde admitió haber incurrido en un error al hacer pública la identidad de uno de los menores relacionados con la denuncia por una presunta agresión sexual.

Durante su programa, la periodista se dirigió a los familiares del adolescente para ofrecerles disculpas por haber pronunciado su nombre frente a las cámaras. Leiva reconoció que no debió exponer dicha información y manifestó su arrepentimiento por lo sucedido.