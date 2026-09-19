Mario Hart RESPONDE al hermano de Alejandra Baigorria tras llamarlo “vividor”: “Nunca fue importante”

Mario Hart reaccionó luego de las declaraciones de Sergio Baigorria, hermano de su expareja Alejandra Baigorria, quien lo calificó de “vividor”. El comentario surgió después de que Korina Rivadeneira revelara que los gastos que comparte con el piloto son divididos en partes iguales. Ante esta situación, el exintegrante de ‘Combate’ decidió pronunciarse y explicar qué relación mantiene actualmente con la familia de su expareja. Además, Hart dejó claro cuál es su postura frente a las palabras de Sergio. ¿Qué dijo?

Mario Hart responde al hermano de Alejandra Baigorria tras llamarlo “vividor”

Durante su programa, Mario Hart señaló que prefería no entrar en una confrontación con Sergio Baigorria, principalmente por la consideración que aún mantiene hacia Alejandra y otros integrantes de su familia.

El piloto explicó que, pese a que actualmente no tiene una relación cercana con su expareja, no existen conflictos entre ambos. También mencionó que mantiene contacto con el padre de la empresaria y con su hermano Derek, por lo que optó por evitar cualquier comentario que pudiera generar mayores diferencias.

"Por respeto a Alejandra, que si bien no tenemos una relación de amistad y nada, dentro de lo normal siempre se ha referido bien a mí y no hemos tenido ningún tipo de conflicto; por respeto a su papá, que lo veo mucho en las carreras; por respeto a su hermano Dereck, a quien también lo veo y le he prestado cosas; por respeto a su familia, voy a preferir no decir nada", comentó en un inicio.

Hart también aseguró que Sergio Baigorria no tuvo una participación cercana durante el tiempo que mantuvo una relación sentimental con Alejandra. En cambio, indicó que tuvo mayor contacto con Derek debido a su interés por los automóviles.

"No había cercanía: había más cercanía con Derek. Creo que Alejandra no siempre se estuvo llevando bien con él; no recuerdo. Puedo hablar del tema, pero Sergio nunca estuvo muy presente en mi relación con Alejandra. Creo que mucha más afinidad tenía con Derek, que ha sido aficionado a los autos; más cosas en común", sostuvo.

Finalmente, Mario Hart decidió no responder directamente al calificativo utilizado por Sergio Baigorria y señaló que prefiere conservar los vínculos que mantiene con otros integrantes de la familia de su expareja.