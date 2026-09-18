¿Indirecta? Milett Figueroa rompe el silencio con DOLOROSA reflexión tras ser acusada de ENGAÑAR a Marcelo Tinelli con "varios hombres"

Milett Figueroa sorprendió con una dolorosa reflexión en redes sociales luego de que una periodista argentina asegurara que Marcelo Tinelli habría terminado con ella por una supuesta infidelidad.

Milett Figueroa vuelve a generar atención en Argentina tras una nueva versión sobre su relación con Marcelo Tinelli. La pareja había retomado su vínculo sentimental y volvió a mostrarse públicamente, pero ahora una periodista argentina aseguró que el conductor habría decidido terminar nuevamente el romance. Según esta versión, la supuesta ruptura estaría relacionada con una presunta infidelidad de la modelo peruana. En medio de esta polémica, Milett compartió una reflexión que despertó interrogantes entre sus seguidores.

Milett Figueroa comparte reflexión tras rumores de ruptura con Marcelo Tinelli

La modelo peruana utilizó sus redes sociales para publicar un extenso mensaje en medio de las recientes especulaciones sobre su relación con Marcelo Tinelli. Aunque en ningún momento mencionó al conductor argentino ni respondió de manera directa a las acusaciones, el contenido de sus palabras llamó la atención por el contexto en el que fueron difundidas.

“No puedes controlar ni dictar las opiniones ni las actitudes de los demás. Lo único que puedes hacer es vivir mejor tu vida, ser una buena persona y vivir y hablar con integridad. Entonces sabes que puedes irte a dormir, acostarte por la noche sabiendo que diste lo mejor de ti. Eso es todo, no puedes complacer a otros. Siempre habrá personas a las que no les guste tu cabello, no le guste tu rostro, el sonido de tu voz, no crean las cosas que dices”, se lee en el mensaje.

La publicación apareció poco después de que en Argentina surgiera una nueva versión sobre el estado actual de su romance con Tinelli. Por ello, algunos seguidores relacionaron la reflexión con la controversia que nuevamente envuelve a la pareja, aunque Milett no precisó si sus palabras estaban dirigidas a alguna persona o situación en particular.

Periodista argentina asegura que Marcelo Tinelli habría terminado con Milett Figueroa

La nueva versión sobre la pareja fue difundida por Angie Balbiani durante el programa ‘Puro show’, coincidiendo con el lanzamiento de una nueva temporada de ‘Los Tinelli’. El reality, además, contará con la presencia de Martha Valcárcel, madre de Milett Figueroa, situación que volvió a poner a la modelo peruana en el centro de la atención mediática argentina.

Según lo expuesto por la comunicadora, Marcelo Tinelli habría decidido poner fin a la relación hace pocos días. Balbiani también mencionó supuestos conflictos entre el conductor y sus hijas que estarían relacionados con la presencia de Milett en su entorno familiar.

“Marcelo Tinelli dejó a Milett Figueroa, ahora, hace un par de días. Parece que hay un quilombo muy grande, Marcelo está asustado porque tiene problemas entre las hijas y Milett”, dijo en un inicio.

Sin embargo, la periodista añadió otro elemento a su versión y aseguró que Tinelli habría recibido información relacionada con la vida sentimental de la modelo durante el tiempo que mantuvieron su relación. “Él asume que no está más enamorado y que Milett, además de estar con Marcelo, estaba con otros hombres”, sostuvo Balbiani.

Las declaraciones generaron comentarios entre los seguidores de la pareja y volvieron a abrir interrogantes sobre el futuro de su relación. Hasta el momento, la versión de la supuesta ruptura y las acusaciones de infidelidad corresponden a lo señalado por la periodista argentina, mientras que Milett Figueroa no ha confirmado públicamente que haya terminado su relación con Marcelo Tinelli.