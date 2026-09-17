Mark Vito aparece 'HOSPITALIZADO' y alarma por supuesto 'envenenamiento': “Tengo algo que confesar...”

La alarmante aparición de Mark Vito en una cama de hospital con la cabeza vendada ha sorprendido a muchos. ¿Cuál es su estado de salud?

Mark Vito, expareja de Keiko Fujimori, volvió a llamar la atención en redes sociales con un inesperado video en el que aparece recostado en una cama de hospital. El influencer se mostró con parte de la cabeza cubierta por vendas y acompañado por la madre de Leslie Echevarría, su actual suegra. Las imágenes generaron dudas entre sus seguidores debido al particular estado en el que fue presentado. Sin embargo, el supuesto envenenamiento mostrado en el video no ha sido confirmado como una situación real.

Mark Vito aparece en una cama de hospital y protagoniza inesperada escena

El estadounidense sorprendió a sus seguidores al compartir un video en el que dejó de lado sus habituales publicaciones relacionadas con ejercicios y entretenimiento para aparecer aparentemente internado en un centro médico.

En las imágenes, Mark Vito permanece recostado y luce parte de la cabeza vendada, mientras aparenta encontrarse delicado de salud. Junto a él aparece la madre de Leslie Echevarría, quien participa en la escena como su suegra.

Durante el video, el influencer adopta un tono dramático y asegura encontrarse en una situación crítica. En medio de la conversación con la mujer, decide contarle una supuesta infidelidad y expresa arrepentimiento por el daño que habría causado a su hija.

“Suegra, antes que me vaya con Diosito necesito confesarte algo para poderte ir en paz. (¿Qué pasó hijito? Tranquilo) Necesito confesarte que engañé a tu hija con dos profesores de su empresa que enseña idiomas de 60 céntimos, lo siento. Yo no quería hacerle daño”, expresó mientras actuaba llorando.

Suegra de Mark Vito revela supuesto envenenamiento durante el video

La escena da un giro cuando la mujer le responde que ya conocía la supuesta infidelidad y revela que ella habría tomado una medida contra Mark Vito.

Según la situación representada en el video, la mujer habría colocado veneno en la comida del influencer. Posteriormente, mientras él permanece en la cama, ella retira algunos de los aparatos que lo rodean y abandona el lugar.

“Mark no te preocupes, yo ya lo sabía. ¿Quién crees que te puso veneno en tu comida?”, sostuvo. Vito se descompensó al no poder respirar y ella se retiró de la escena.

Las imágenes provocaron comentarios entre los usuarios, quienes comenzaron a preguntarse si Mark Vito realmente había atravesado un problema de salud o si se trataba de una escena preparada para redes sociales. Algunos seguidores relacionaron la publicación con una posible promoción del negocio de su pareja.