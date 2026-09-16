Korina Rivadeneira sufre TERRIBLE episodio con sus hijos en plena madrugada: "Temblando y llorando"

Korina Rivadeneira compartió el difícil momento que vivieron sus hijos durante la madrugada sin la presencia de Mario Hart, que impidió que pudieran dormir.

Luego de compartir con Mario Hart la celebración por el cumpleaños de su hija mayor, Korina Rivadeneira preocupó a sus seguidores al contar, durante la madrugada, que atravesó un momento complicado con sus dos hijos. La situación ocurrió después de que el piloto dejara de vivir con ellos. La modelo explicó en redes sociales qué sucedió durante esa noche.

Korina Rivadeneira pasa difícil momento con sus hijos

Korina Rivadeneira contó que tuvo una madrugada complicada el 16 de septiembre debido a una situación que involucró a sus dos hijos. A través de sus redes sociales, la modelo compartió detalles de lo ocurrido y mostró su preocupación por lo que vivieron los menores.

Según relató, ambos niños se despertaron durante la madrugada y comenzaron a llorar, situación que generó preocupación en ella. La primera en pasar por este momento fue su hija mayor, quien se despertó después de tener una pesadilla y presentó una fuerte reacción de nervios al recordar uno de sus mayores temores.

Korina sufre angustiante momento

“Hoy estamos despiertos desde las 3 am. Lara tuvo una pesadilla terrible con uno de sus mayores miedos: los Labubu y squishies. En el sueño apareció uno gigante y despertó temblando y llorando desconsoladamente”, relató. Poco después, su hijo menor también experimentó lo mismo, y ambos buscaron refugio en su madre.

“Marito también se despertó y terminó contagiándose del miedo. Así que ahí estábamos los tres, intentando volver a sentirnos seguros”, contó la exchica reality.

La venezolana no dudó en acurrucarse con sus hijos en la cama, intentando calmarlos debido a su estado alterado, siendo la única persona en la casa que podía asistirlos. A pesar de la hora, decidió priorizar su rol de madre y no descansar hasta que estuvieran tranquilos.

“La escuché. Le expliqué bien que las pesadillas pueden sentirse muy reales, pero que no están sucediendo de verdad. La abracé, rezamos juntos, les hablé con calma, le conté historias, traté de llevar sus pensamientos hacia recuerdos bonitos. No fue fácil ni de inmediato, pero poco a poco su cuerpo dejó de temblar”, manifestó sobre la forma en la que pudo ayudarlos a sentirse mejor.

Después, Korina bajó a prepararles un vaso de leche para ayudarlos a volver a dormir. Con el paso de los minutos, los menores lograron tranquilizarse y le contaron a su madre lo que habían soñado. La venezolana también publicó algunos audios en los que sus hijos relataban sus sueños.