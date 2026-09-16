Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Digemid lanza ALERTA sanitaria tras detectar pastillas FALSAS de famoso MEDICAMENTO para la GRIPE: mira si lo tienes en casa

Korina Rivadeneira sufre TERRIBLE episodio con sus hijos en plena madrugada: "Temblando y llorando"

Korina Rivadeneira compartió el difícil momento que vivieron sus hijos durante la madrugada sin la presencia de Mario Hart, que impidió que pudieran dormir.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Korina Rivadeneira sufre TERRIBLE episodio con sus hijos en plena madrugada: "Temblando y llorando"
    Korina sufre angustiante momento | Composición Wapa - Instagram
    Korina Rivadeneira sufre TERRIBLE episodio con sus hijos en plena madrugada: "Temblando y llorando"

    Luego de compartir con Mario Hart la celebración por el cumpleaños de su hija mayor, Korina Rivadeneira preocupó a sus seguidores al contar, durante la madrugada, que atravesó un momento complicado con sus dos hijos. La situación ocurrió después de que el piloto dejara de vivir con ellos. La modelo explicó en redes sociales qué sucedió durante esa noche.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Doña Peta tiene IMPENSADA reacción al posible TERCER EMBARAZO de Ana Paula Consorte con Paolo Guerrero: "Es una.."

    Korina Rivadeneira pasa difícil momento con sus hijos

    Korina Rivadeneira contó que tuvo una madrugada complicada el 16 de septiembre debido a una situación que involucró a sus dos hijos. A través de sus redes sociales, la modelo compartió detalles de lo ocurrido y mostró su preocupación por lo que vivieron los menores.

    Según relató, ambos niños se despertaron durante la madrugada y comenzaron a llorar, situación que generó preocupación en ella. La primera en pasar por este momento fue su hija mayor, quien se despertó después de tener una pesadilla y presentó una fuerte reacción de nervios al recordar uno de sus mayores temores.

    Korina sufre angustiante momento
    Korina sufre angustiante momento

    “Hoy estamos despiertos desde las 3 am. Lara tuvo una pesadilla terrible con uno de sus mayores miedos: los Labubu y squishies. En el sueño apareció uno gigante y despertó temblando y llorando desconsoladamente”, relató. Poco después, su hijo menor también experimentó lo mismo, y ambos buscaron refugio en su madre.

    “Marito también se despertó y terminó contagiándose del miedo. Así que ahí estábamos los tres, intentando volver a sentirnos seguros”, contó la exchica reality.

    La venezolana no dudó en acurrucarse con sus hijos en la cama, intentando calmarlos debido a su estado alterado, siendo la única persona en la casa que podía asistirlos. A pesar de la hora, decidió priorizar su rol de madre y no descansar hasta que estuvieran tranquilos.

    “La escuché. Le expliqué bien que las pesadillas pueden sentirse muy reales, pero que no están sucediendo de verdad. La abracé, rezamos juntos, les hablé con calma, le conté historias, traté de llevar sus pensamientos hacia recuerdos bonitos. No fue fácil ni de inmediato, pero poco a poco su cuerpo dejó de temblar”, manifestó sobre la forma en la que pudo ayudarlos a sentirse mejor.

    Después, Korina bajó a prepararles un vaso de leche para ayudarlos a volver a dormir. Con el paso de los minutos, los menores lograron tranquilizarse y le contaron a su madre lo que habían soñado. La venezolana también publicó algunos audios en los que sus hijos relataban sus sueños.

    “Bajamos por leche caliente y ahora hablan como loritos, supongo que es su manera de descargar todo lo que sintieron. Ya es momento de intentar dormir nuevamente”, finalizó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Korina Rivadeneira sufre TERRIBLE episodio con sus hijos en plena madrugada: "Temblando y llorando"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Doña Peta tiene IMPENSADA reacción al posible TERCER EMBARAZO de Ana Paula Consorte con Paolo Guerrero: "Es una.."

    ¡NADIE LO ESPERABA! César Sánchez habla por primera vez de su amorío con Naldy Saldaña y revela dónde ocurrió el encuentro: “En Tingo María...”

    ¡TODO SE SALIÓ DE CONTROL! Tilsa Lozano ATROPELLÓ al padre de sus hijos tras discusión en la vía pública

    Papá de Mario Hart ASOMBRA al referirse a Korina Rivadeneira con INESPERADO calificativo tras controversial separación

    Famosa exvedette peruana sufre GRAVE accidente automovilístico en Estados Unidos y se revela su estado: "No puedo caminar"

    Ofertas

    Paradox Park

    Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

    PRECIO

    S/ 89.00
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 21.90
    Comprar

    Fun Jungle

    Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

    PRECIO

    S/ 28.90
    Comprar

    Rally Kart

    Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;