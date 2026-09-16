J Balvin y Valentina Ferrer SE SEPARAN tras 10 años de relación y ella rompe su silencio: "Caminos separados"

J Balvin y Valentina Ferrer decidieron tomar caminos separados y la modelo argentina rompió su silencio para explicar cómo afrontarán esta nueva etapa.

Después de varias semanas de especulaciones sobre una posible ruptura, Valentina Ferrer confirmó públicamente que su relación con J Balvin llegó a su fin. La modelo argentina y el cantante colombiano compartieron una extensa etapa como pareja y tienen un hijo en común. A través de sus redes sociales, Ferrer explicó que la decisión fue tomada de manera conjunta. Además, pidió respeto y comprensión mientras ambos atraviesan esta nueva etapa familiar.

Valentina Ferrer confirma su separación de J Balvin tras varios años juntos

La modelo decidió pronunciarse luego de los comentarios que durante las últimas semanas apuntaban a una posible crisis sentimental con el intérprete colombiano J Balvin. Mediante un breve mensaje publicado en sus redes sociales, confirmó que ambos acordaron poner punto final a su relación.

Valentina Ferrer confirma separación de J Balvin

En su comunicado, Ferrer se refirió al cantante por su nombre de pila, José, y explicó que la determinación fue tomada después de compartir numerosos años y experiencias importantes. La argentina remarcó que este cambio en su vida personal se está desarrollando bajo principios de respeto y cariño entre ambos.

“Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”, se lee en el texto compartido.

La confirmación pone fin a las versiones que circulaban en redes sociales sobre el estado sentimental de la pareja, aunque Ferrer no brindó mayores detalles sobre las circunstancias que llevaron a tomar esta decisión.

J Balvin y Valentina Ferrer priorizarán a su hijo Río tras la separación

J Balvin y Valentina Ferrer tienen un hijo llamado Río, quien seguirá ocupando un lugar central en la vida de ambos pese a la separación. La modelo dejó claro que el cambio en su vínculo sentimental no modificará el compromiso que comparten como padres.

En ese sentido, Ferrer explicó que la decisión de terminar su relación fue evaluada pensando también en el bienestar de su familia y aseguró que los dos continuarán presentes para acompañar a su pequeño.

“Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia. Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Río con todo nuestro amor”, añadió.

Finalmente, la argentina solicitó consideración frente al proceso que atraviesan junto al cantante y señaló que ambos están afrontando la separación de manera serena. También aprovechó su mensaje para agradecer las muestras de respeto hacia la intimidad de su familia.