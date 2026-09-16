Ethel Pozo SE DECEPCIONA de 'Giselo' por NEGAR a Gisela Valcárcel como madrina: "Lo veo soberbio y manda indirectas"

Ethel Pozo se pronunció sobre las recientes declaraciones de Edson Dávila acerca de Gisela Valcárcel y recordó cómo era el popular ‘Giselo’ cuando lo conoció.

Ethel Pozo reacciona a postura de Edson Dávila | Composición Wapa - Captura Sin más que decir + Américaa espectáclos

Ethel Pozo reacciona a postura de Edson Dávila | Composición Wapa - Captura Sin más que decir + Américaa espectáclos

Ethel Pozo reaccionó a las recientes declaraciones de Edson Dávila sobre su vínculo con Gisela Valcárcel y dejó en evidencia su decepción. La conductora recordó cómo era el popular ‘Giselo’ cuando lo conoció y cuestionó el cambio que, según su percepción, ha mostrado en los últimos años. ¿Qué dijo la conductora?

Ethel Pozo cuestiona la actitud de ‘Giselo’ tras sus declaraciones sobre Gisela

La polémica se originó después de que Edson Dávila fuera consultado acerca de su trayectoria en América TV y su actual situación tras dejar de formar parte del entorno televisivo de Gisela Valcárcel. En sus declaraciones, el conductor reconoció que la popular 'Señito' le brindó una oportunidad, aunque descartó considerarla como su madrina dentro de la televisión.

Sus palabras provocaron diversas reacciones entre los usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron su postura e incluso lo calificaron de ‘Judas’. Ethel Pozo también se pronunció debido a la relación profesional que mantuvo durante años con Dávila, con quien compartió diferentes espacios televisivos, entre ellos ‘América Hoy’.

Durante una transmisión de su programa por streaming 'Sin más que decir', la hija de Gisela Valcárcel fue consultada sobre lo dicho por su excompañero. Su primera respuesta reflejó su sorpresa por la manera en que considera que ha cambiado el bailarín.

"Cómo cambia la gente. Yo creo que un día se va a dar cuenta de lo que está haciendo", sostuvo.

Posteriormente, Ethel Pozo comparó al Edson Dávila que conoció en sus primeros años con la imagen que actualmente percibe de él. La conductora señaló que, desde su punto de vista, el bailarín habría adoptado una actitud diferente y cuestionó algunas de sus recientes expresiones.

"Ese no es el Edson que yo conocí. Yo lo veo soberbio todo el año. Yo conocí un chico muy bonachón, muy buena gente, muy humilde, que no se creía más que nadie y ahora es otro personaje", aseguró.

¿Qué dijo Edson Dávila sobre Gisela Valcárcel?

Las declaraciones de ‘Giselo’ se produjeron en medio de una conversación sobre su carrera televisiva y su vínculo con el entorno de Gisela Valcárcel. Aunque reconoció que la conductora fue importante para darle una oportunidad en la televisión, rechazó que ella sea considerada su madrina.

Este comentario generó debate debido a la historia profesional que ambos han compartido desde los inicios de Dávila en la pantalla chica. Su incorporación a distintos espacios vinculados a Gisela fue parte de una etapa importante de su trayectoria, hasta llegar posteriormente a desempeñarse como conductor.

Magaly Medina también cuestionó las declaraciones de ‘Giselo’

La polémica también llegó al programa de Magaly Medina, donde la conductora se refirió a las palabras de Edson Dávila durante la reciente edición de la Teletón. La periodista consideró que el bailarín mostró una actitud que, desde su perspectiva, no correspondía con la trayectoria que ha desarrollado en la televisión peruana.

En ese contexto, recordó los primeros pasos de Dávila junto a Gisela Valcárcel y sostuvo que la conductora tuvo un papel importante en su ingreso y crecimiento dentro de la pantalla chica.