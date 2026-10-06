A pesar de su separación, Jean Paul Gabuteau celebró su cumpleaños en casa de Silvia Cornejo . Un artista desveló quién organizó la fiesta. ¿Reconciliación?

Las recientes visitas de Jean Paul Gabuteau a la residencia de Silvia Cornejo, después de su separación, han ganado atención nuevamente tras su cumpleaños 50. Si bien inicialmente se creía que sus visitas eran únicamente por sus hijos, el programa de Magaly Medina reveló una fiesta en su honor, al parecer organizada por Cornejo.

Silvia Cornejo organiza celebración de cumpleaños para Jean Paul Gabuteau a sus 50 tras separación

Aproximadamente un mes después de su ruptura definitiva debido a otra infidelidad con Analía Jiménez, Cornejo sorprendió al recibir en su hogar de Barranco al padre de su hijo y del que está por nacer, precisamente en su cumpleaños.

Durante el fin de semana, Gabuteau compartió imágenes de su fiesta de 50 años con amistades. El programa de Magaly Medina mostró detalles en las fotos, similares a los elementos de la casa de Cornejo, sugiriendo que la reunión fue en su antiguo hogar.

Curiosamente, Silvia Cornejo no aparece en las fotos que él subió a redes. Sin embargo, reporteros de Medina observaron una figura en la azotea que parecía ser ella, aunque la imagen no era lo suficientemente clara para confirmarlo.

Lo que parecía ser solo una reunión en la casa dio un giro cuando un artista invitado, imitador de Pedro Suárez Vértiz, comentó a los periodistas que Cornejo lo contrató, dando a entender que fue ella quien organizó el evento y se aseguró de que Gabuteau disfrutara del día.

"Fue en Barranco ya que Silvia me comentó ‘es pequeño’, pero al final llevamos todo el equipo de sonido porque uno iba a la terraza y otro al interior", explicó, confirmando la participación de Cornejo en los preparativos.

Al cerrar el reportaje, se insinuó que Gabuteau podría haber cantado su última canción pensando en Cornejo, abordando el tema del desamor.