Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - URGENTE | Último temblor en Perú HOY LUNES 05 de octubre: magnitud, epicentro y profundidad según IGP

Gunter Rave ENFRENTA a las fans de BTS y anuncia que buscará dónde se hospedan: “Vamos a averiguar el hotel...”

Gunter Rave generó rechazo entre fans de BTS tras asegurar que Canal N seguirá de cerca las actividades del grupo durante su estadía en Lima.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Gunter Rave ENFRENTA a las fans de BTS y anuncia que buscará dónde se hospedan: “Vamos a averiguar el hotel...”
    El experimentado periodista les puso sobre las íes a las armys de Perú. | Composición Wapa
    Gunter Rave ENFRENTA a las fans de BTS y anuncia que buscará dónde se hospedan: “Vamos a averiguar el hotel...”

    ¡No da tregua! Gunter Rave quedó en el centro de la polémica luego de referirse públicamente a la cobertura que Canal N realizará durante la estadía de BTS en Lima. Sus declaraciones generaron rechazo entre integrantes de ARMY Perú, quienes previamente habían pedido a los medios evitar revelar el hotel de la banda o interferir con su privacidad.

    Durante una transmisión en vivo, el periodista dejó claro que el canal continuará siguiendo las actividades del grupo surcoreano por considerar que su presencia en el país es un hecho noticioso.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Gustavo Salcedo es AMPAYADO NUEVAMENTE con María Pía Vallejos PESE a su viaje a Europa con Maju Mantilla

    Gunter Rave responde al pedido de ARMY Perú

    El conductor se refirió directamente a la solicitud del fandom y sostuvo que el equipo periodístico mantendrá su cobertura pese a las recomendaciones difundidas por los seguidores.

    "De acuerdo a la comunidad de las ARMYs, ellas piden que no se difunda dónde están sus ídolos, que no se les vaya a molestar al hotel... Le tienen mucho respeto, pero nosotros los periodistas no respetamos eso, así que les estamos mostrando las imágenes de los BTS llegando a Lima”, dijo inicialmente.

    La frase generó comentarios inmediatos en redes sociales, donde varios usuarios cuestionaron la forma en que el periodista abordó el pedido de privacidad.

    Canal N continuará siguiendo las actividades de BTS

    Rave también explicó que el canal buscará conocer más detalles sobre la agenda del grupo durante su paso por Perú.

    "Es noticia, estamos detrás de la noticia. Más bien ya vamos a averiguar en unos instantes más en qué hotel están y qué actividades van a hacer y seguramente la vamos a cubrir, muy a pesar de las ARMYs", agregó.

    Sus palabras aumentaron la incomodidad de varios seguidores, quienes insistieron en que no se difundan datos relacionados con el hospedaje ni movimientos privados de los integrantes de BTS.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Lucía Oxenford revela la reacción de Yvonne Frayssinet tras no ganar en las Elecciones de Surco: “No puede ser”

    Fans de BTS piden respeto durante su estadía en Perú

    Tras la emisión, distintas cuentas vinculadas al fandom difundieron mensajes solicitando que la cobertura se concentre en las actividades públicas de la agrupación y no en información sobre su ubicación privada.

    La discusión volvió a poner sobre la mesa los límites entre la cobertura periodística de una figura internacional y el respeto a la privacidad durante actividades no oficiales.

    SOBRE EL AUTOR:
    Gunter Rave ENFRENTA a las fans de BTS y anuncia que buscará dónde se hospedan: “Vamos a averiguar el hotel...”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Gunter Rave ENFRENTA a las fans de BTS y anuncia que buscará dónde se hospedan: “Vamos a averiguar el hotel...”

    Gustavo Salcedo es AMPAYADO NUEVAMENTE con María Pía Vallejos PESE a su viaje a Europa con Maju Mantilla

    Christian Domínguez DEJA EN SHOCK a todos con su radical cambio de look

    Hijo mayor de Pedro Castillo expone detalles de su NUEVA VIDA en México y anuncia que ya CONSIGUIÓ trabajo: "Es mi segunda chamba"

    Lucía Oxenford revela la reacción de Yvonne Frayssinet tras no ganar en las Elecciones de Surco: “No puede ser”

    Ofertas

    La Bistecca

    Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Arete

    Aros de Matrimonio enchapados en oro de 18 quilates, talla y color a elección.

    PRECIO

    S/ 85.00
    Comprar

    Ricardo Gozzing Chacarilla

    ¡Luce un cabello totalmente liso y libre de todo frizz!en Ricardo Gozzing Chacarilla.

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;