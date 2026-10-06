Gunter Rave generó rechazo entre fans de BTS tras asegurar que Canal N seguirá de cerca las actividades del grupo durante su estadía en Lima.

El experimentado periodista les puso sobre las íes a las armys de Perú. | Composición Wapa

El experimentado periodista les puso sobre las íes a las armys de Perú. | Composición Wapa

¡No da tregua! Gunter Rave quedó en el centro de la polémica luego de referirse públicamente a la cobertura que Canal N realizará durante la estadía de BTS en Lima. Sus declaraciones generaron rechazo entre integrantes de ARMY Perú, quienes previamente habían pedido a los medios evitar revelar el hotel de la banda o interferir con su privacidad.

Durante una transmisión en vivo, el periodista dejó claro que el canal continuará siguiendo las actividades del grupo surcoreano por considerar que su presencia en el país es un hecho noticioso.

Gunter Rave responde al pedido de ARMY Perú

El conductor se refirió directamente a la solicitud del fandom y sostuvo que el equipo periodístico mantendrá su cobertura pese a las recomendaciones difundidas por los seguidores.

"De acuerdo a la comunidad de las ARMYs, ellas piden que no se difunda dónde están sus ídolos, que no se les vaya a molestar al hotel... Le tienen mucho respeto, pero nosotros los periodistas no respetamos eso, así que les estamos mostrando las imágenes de los BTS llegando a Lima”, dijo inicialmente.

La frase generó comentarios inmediatos en redes sociales, donde varios usuarios cuestionaron la forma en que el periodista abordó el pedido de privacidad.

Canal N continuará siguiendo las actividades de BTS

Rave también explicó que el canal buscará conocer más detalles sobre la agenda del grupo durante su paso por Perú.

"Es noticia, estamos detrás de la noticia. Más bien ya vamos a averiguar en unos instantes más en qué hotel están y qué actividades van a hacer y seguramente la vamos a cubrir, muy a pesar de las ARMYs", agregó.

Sus palabras aumentaron la incomodidad de varios seguidores, quienes insistieron en que no se difundan datos relacionados con el hospedaje ni movimientos privados de los integrantes de BTS.

Fans de BTS piden respeto durante su estadía en Perú

Tras la emisión, distintas cuentas vinculadas al fandom difundieron mensajes solicitando que la cobertura se concentre en las actividades públicas de la agrupación y no en información sobre su ubicación privada.