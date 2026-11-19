Giuliana Rengifo habló sobre su breve romance con Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina. La cantante reveló detalles sobre su trato durante esa etapa y su final repentino.

Giuliana Rengifo volvió a pronunciarse sobre el breve romance que mantuvo con Alfredo Zambrano, actual esposo de Magaly Medina, y sorprendió al revelar detalles de cómo fue su trato durante aquella etapa. La cantante de cumbia recordó que el acercamiento ocurrió cuando el notario y la conductora de televisión atravesaban una de sus separaciones. En una entrevista, la exintegrante de Agua Bella contó cómo se desarrolló ese vínculo sentimental y explicó por qué terminó distanciándose del abogado. Además, no dudó en destacar una particular cualidad de Zambrano y describió cómo se comportaba con ella cuando salían juntos.

Giuliana Rengifo cuenta cómo era su relación con Alfredo Zambrano cuando estaba separado de Magaly Medina

La cantante Giuliana Rengifo volvió a hablar sobre el vínculo que tuvo con Alfredo Zambrano, luego de que durante años este episodio fuera motivo de controversia con Magaly Medina. Esta vez, la artista ofreció mayores detalles sobre las circunstancias en las que conoció al notario y cómo comenzó su breve romance.

Durante su participación en el programa 'Desembucha Pe!', la intérprete fue consultada sobre esta etapa de su vida personal y recordó que el acercamiento con el esposo de la conductora ocurrió cuando ambos estaban distanciados. Según explicó, en aquel periodo cada uno continuó con su vida y el abogado mostró interés en conocerla.

"Ellos estaban separados, no sé si estaban en un 'break' o lo que sea, cada quien hizo su vida en varios meses. Él estaba interesada en mí, comenzamos a salir, tuvimos una pequeña relación, fugaz, como lo quieras llamar. Yo después me fui a Estados Unidos por 45 días, se cortó todo tipo de relación", contó.

De esta manera, Rengifo reiteró que su historia con Zambrano fue pasajera y que llegó a su fin cuando viajó al extranjero por motivos personales y laborales. La cantante también dejó en claro que entre ambos no existió un sentimiento amoroso profundo, sino que disfrutaron del tiempo que compartieron.

Giuliana Rengifo sorprende al revelar el trato que recibió de Alfredo Zambrano durante su romance

Otro aspecto que llamó la atención de sus declaraciones fue la descripción que hizo sobre el comportamiento de Alfredo Zambrano mientras mantuvieron contacto sentimental. Lejos de cuestionarlo, Giuliana Rengifo tuvo palabras de reconocimiento hacia el notario y resaltó los gestos que tuvo con ella durante sus encuentros.

La artista explicó que, aunque no llegaron a construir una relación seria ni existieron sentimientos de amor, la experiencia que compartieron fue agradable. Asimismo, destacó la manera en que el abogado se comportaba cuando estaban juntos, calificándolo como un hombre atento y galante.