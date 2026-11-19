Camila Domínguez, hija de Christian Domínguez , se realizó una rinoplastia antes de competir en Miss Teen Supreme 2026 y reveló su preparación para el certamen de belleza.

Camila Domínguez sorprendió al revelar que decidió realizarse su primera intervención estética antes de representar al Perú en un importante certamen internacional de belleza. La hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez contó qué procedimiento se hizo y cómo financió los cambios en su imagen. A sus 18 años, la joven combina sus estudios universitarios con una exigente preparación para competir en Miss Teen Supreme 2026. Además, explicó que está asumiendo todos los gastos de su participación gracias a los ingresos que genera como creadora de contenido en redes sociales.

Camila Domínguez revela qué cirugía estética se realizó antes de Miss Teen Supreme 2026

Camila Domínguez, hija del cantante de cumbia Christian Domínguez, decidió despejar las dudas sobre los retoques estéticos que se hizo antes de participar en Miss Teen Supreme 2026. La joven confirmó que pasó por el quirófano para realizarse una rinoplastia, procedimiento con el que buscó modificar el aspecto de su nariz.

Durante una entrevista difundida por 'Magaly TV, La Firme', la representante peruana reconoció abiertamente que se sometió a esta intervención, luego de recibir numerosas consultas de sus seguidores sobre los cambios que notaron en su rostro.

“Muchos de ustedes me han estado preguntando: ‘Camila, ¿te operaste la nariz?’. Pues sí, me hice la rinoplastia”, confesó la hija del cumbiambero, quien precisó que su objetivo era conseguir un perfil diferente para su nariz.

Asimismo, la joven descartó haberse realizado otras cirugías y aclaró cuáles son los tratamientos adicionales a los que recurre para cuidar su apariencia. “Solamente me puse carillas, me hago tratamientos faciales”, señaló, poniendo fin a las especulaciones sobre posibles procedimientos estéticos.

Camila Domínguez cuenta cómo financia su participación en Miss Teen Supreme 2026

La preparación de Camila Domínguez para representar al Perú en el extranjero no solo requiere dedicación, sino también una importante inversión económica. La joven se encuentra enfocada en sus entrenamientos de pasarela y expresión oral, mientras continúa con sus estudios de Derecho y coordina los detalles de los vestuarios que lucirá durante la competencia.

Frente a los gastos que implica participar en un certamen internacional, la hija de Christian Domínguez explicó que decidió utilizar sus propios ingresos, obtenidos mediante colaboraciones con marcas y publicaciones comerciales en sus plataformas digitales.

“Yo estoy costeando todo esto, porque trabajo en redes sociales”, manifestó, dejando en claro que está cubriendo económicamente su preparación con el dinero que consigue como creadora de contenido.